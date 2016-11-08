تلاش ایتالیا برای حل مسئله قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آذربایجان، «پائولو چنتیلونی» وزیر امور خارجه ایتالیا روز دوشنبه در طی سفر دوره ای به قفقاز جنوبی وارد باکو شد.

وی با «المار محمدیار اف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

«پائولو چنتیلونی» در این دیدار گفت: ایتالیا به عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل بر حل مسئله قره باغ تمرکز خواهد کرد. ایتالیا می تواند به حل این مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان کمک کند و قطعا جهت حل آن تلاش خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آذربایجان نیز گفت: نشست بعدی قره باغ با حضور دیپلمات های ارشد ارمنستان و جمهوری آذربایجان اوایل ماه دسامبر در هامبورگ آلمان در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار خواهد شد. آذربایجان می خواهد مسئله قره باغ حل شود.

مناقشه قره باغ در سال ۱۹۸۸ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان مطرح شد. در ماه می سال ۱۹۹۴ میان طرفین مناقشه، رژیم آتش بس برقرار شد و میانجیگری گروه مینسک به ریاست مشترک روسیه، فرانسه و آمریکا نیز برای حل مسالمت آمیز این مناقشه تا به حال نتیجه ای نداشته است.