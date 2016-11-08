به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر سه شنبه، در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه ها، اظهار داشت: به منظور رفع خشکسالی وحل مشکل بحران آب نیاز به یک سری تدابیر شهری، استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه اصفهان سال ها با خشکسالی درگیر است، ادامه داد: در همین راستا شهرداری تمهیداتی مانند درختکاری به جای کاشت چمن را در دستور کار دارد. همچنین از گونه‌های درختی که نیاز کمتر به آب داشته باشد، و نیز از پساب تصفیه شده به جای آب برای آبیاری استفاده کردیم.

شهردار اصفهان در پاسخ به این سوال مهر که با وجود اینکه خشکسالی شدید اصفهان تاثیر منفی بر پل های تاریخی اصفهان گذاشته و شاهد ترک خوردن ابنیه تاریخی در این استان هستیم، چه اقداماتی از سوی مسئولان استانی به ویژه شهرداری صورت گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر مدیران استانی و در راس آنها استاندار اشراف کامل بر مسائل آب دارند و تلاش شده با استناد به اجرای کامل طرح ۹ ماده‌ای احیای زاینده رود، چالش کمبود آب در اصفهان را مدیریت کنند.

وی همچنین در خصوص شهر رویاها که سوال دیگر خبرگزاری مهر بود، گفت: در حال حاضر بلیت شهر رویاها دو هزار و ۵۰۰ تومان است و شرایطی فراهم آوردیم که تمام اقشار بتوانند از این مکان تفریحی استفاده کامل را ببرند.

جمالی نژاد در ارتباط با شریک چینی خود در زمینه شهر رویاها گفت: شهر رویاها در اصفهان که با همکاری چینی ها ساخته شد، یک طرح دو سر برد هم برای ما هم برای چینی ها است و تاکنون هر دو طرف به تعهدات خود عمل کرده است.

وی اظهارداشت: تمام وسایل بازی شهررویاها، مطابق با استاندارد است و هیچ مشکلی وجود ندارد.