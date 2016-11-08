به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی‌خجسته پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با موضوع طرح و بررسی موزه فرهنگسرای تاریخ و تمدن برگزار شد، اظهار کرد: یکی از شهروندان همدانی که دارای مجموعه‌ ای از اجناس قیمتی با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان است خواهان ایجاد موزه در شهر همدان است.

خجسته با بیان اینکه این فرد دارای مجموعه بسیار ارزشمندی شامل انواع قرآن‌های خطی، فرشها، نقاشی های نقاشان بزرگ جهان، نگین انگشتر امام حسین(ع) و وسایل بسیار قدیمی دیگری است، اضافه کرد: این فرد برای ایجاد موزه در همدان به محلی نیاز دارد که می توان از ظرفیت فرهنگسرای تاریخ تمدن که یک ساختمان و مجموعه تاریخی است برای موزه استفاده کرد.

نمایش نگین انگشتر امام حسین(ع) در موزه همدان

وی با بیان اینکه این فرد نگین انگشتر امام حسین(ع) را در مزایده‌ای در لندن خریداری کرده است، افزود: این مجموعه‌دار همدانی اغلب اجناسی که هویت کشور را نشان می‌دهد؛ جمع‌آوری کرده که شامل ۱۰ هزار قطعه افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموعه‌دار همدانی مجوز ایجاد موزه را نیز دریافت کرده است، افزود: از استانهای مختلف پیشنهاد همکاری به این مجموعه دار همدانی داده شده اما وی مشتاق به ایجاد موزه در همدان است و درصورتی که فرهنگسرای تاریخ تمدن به موزه اشیاء قیمتی و نفس تبدیل شود می توان گفت جزو بزرگترین موزه های کشور خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه همچنین در خصوص تبدیل فرهنگسرای نورمحال به موزه هنری یادآور شد: این موزه در زمینی به متراژ ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع بازسازی شده و تا کنون مبلغ شش میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی آن هزینه شده است.

مدارس خالی در نقاط مختلف شهر در اختیار شورا و شهرداری قرار می گیرد

خجسته به تشکیل کارگروهی مشترک همکاری شورا با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مدارس خالی در نقاط مختلف شهر در اختیار شورا و شهرداری قرار می گیرد تا از این فضاهای خالی به عنوان مجموعه های فرهنگی یا ورزشی برای شهروندان استفاده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز به تشکیل کارگروه همکاری مشترک آموزش و پرورش با شورا و شهرداری اشاره کرد و گفت: برای تبادل و ارتباطات بیشتر و حل بیشتر مشکلات مشترک باید نمایندگانی از آموزش پرورش، یکی از معاونین شهردار و روسای معماری شهرسازی وفنی عمرانی و فرهنگی اجتماعی شورا حضور داشته باشند تا مسایل به صورت تخصصی حل شود.

رضا میرزایی اضافه کرد: در جلسات این کارگروه از افراد دیگری برای ارائه نظرات کارشناسانه باید حضور داشته باشند تا از نظرات آنها در حوزه تخصصی آنها بهره گرفته شود.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز پیگیریهای انجام شده برای احداث فرهنگسراها و سالن های ورزشی را ارزشمند و بسیار موثر دانست و گفت: بسیاری از کارهای عمرانی حوزه فرهنگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشتند که با پیگیریهای انجام شده در حاضر به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.

حسین قراباغی ساخت مجموعه های ورزشی در مناطق مختلف به ویژه حاشیه های شهر را موثر دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداری، می توان با تهاتر کارها را پیش برد.