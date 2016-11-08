«بازار کارنوین» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع‌­رسانی بازار کار، دوشنبه ۱۷ آبان ماه با حضور دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد، دکتر محمدرضا سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی و...از اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین در غرفه نشریه بازار کار در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد.

این نشریه در راستای توسعه اطلاع­رسانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و با هدف توانمندسازی کارجویان و حضور موفق آنها در بازار کسب و کار در سراسر کشور منتشر می‌­شود.

لازم به ذکر است که در اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین مطالبی در رابطه با پارک‌­ها و مراکز رشد و علم و فناوری، شرکت­‌های دانش بنیان، استارت آپ‌­ها و کارآفرینان موفق و... منتشر شده است.