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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و معاون وزیر کار؛

«بازار کارنوین» رونمایی شد

«بازار کارنوین» رونمایی شد

طی مراسمی در غرفه بازارکار در چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات از اولین شماره ماهنامه بازارکار نوین رونمایی شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع‌­رسانی بازار کار، دوشنبه ۱۷ آبان ماه با حضور دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد، دکتر محمدرضا سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی و...از اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین در غرفه نشریه بازار کار در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد.

این نشریه در راستای توسعه اطلاع­رسانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و با هدف توانمندسازی کارجویان و حضور موفق آنها در بازار کسب و کار در سراسر کشور منتشر می‌­شود.

لازم به ذکر است که در اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین مطالبی در رابطه با پارک‌­ها و مراکز رشد و علم و فناوری، شرکت­‌های دانش بنیان، استارت آپ‌­ها و کارآفرینان موفق و... منتشر شده است.

کد مطلب 3818729

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