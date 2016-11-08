«بازار کارنوین» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعرسانی بازار کار، دوشنبه ۱۷ آبان ماه با حضور دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد، دکتر محمدرضا سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی و...از اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین در غرفه نشریه بازار کار در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد.
این نشریه در راستای توسعه اطلاعرسانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و با هدف توانمندسازی کارجویان و حضور موفق آنها در بازار کسب و کار در سراسر کشور منتشر میشود.
لازم به ذکر است که در اولین شماره ماهنامه بازار کار نوین مطالبی در رابطه با پارکها و مراکز رشد و علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپها و کارآفرینان موفق و... منتشر شده است.
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