نخ تولید پارچه چادر مشکی وارداتی است/ به دنبال خودکفایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر نخ اولیه برای تولید پارچه چادر مشکی در کشور وارداتی است، اظهار داشت: به دنبال خوکفایی در تولید نخ پارچه چادر مشکی هستیم.

وی عنوان کرد: کارخانه صنعتی تولید پارچه چادر مشکی در سال ۶۹ در این استان پایه گذاری شد که به دلیل مشکلات مختلف از جمله نبود اعتبارات تا کنون راه اندازی نشده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: هم اکنون این واحد صنعتی به همت دولت یازدهم فعال شده است و در تولید پارچه چادر مشکی که یکی از نیاز های اصلی در جامعه است فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: تلاش های بسیاری طی دو سال گذشته برای راه اندازی این کارخانه تولیدی انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: به دنبال توسعه واحد صنعتی تولید نخ چادر مشکی در مجاور این کارخانه هستیم تا در این زمینه نیز خودکفا شویم.

کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری درشهرستان شهرکرد تکمیل شده است.