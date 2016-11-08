بزرگداشت پروفسور هانری کُربن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نظر دارد به مناسبت تلاش‌های مستمر و ارزنده علمی و فرهنگی پروفسور هانری کُربن فیلسوف، ایران‌شناس و اسلام‌شناس فرانسوی، استاد شیعه‌شناسی دانشگاه سوربن، استاد مهمان فلسفه دانشگاه تهران که آثار ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشته است، مراسم بزرگداشتی برای آن استاد فرهیخته ‌برگزار ‌کند و از خدمات شایانی که در زمینه ایران‌شناسی و زبان و ادب فارسی انجام داده‌ است، تقدیر به عمل ‌آورد.

این مراسم دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می‌شود.