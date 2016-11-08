۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

یادداشت هشدار آمیز روسیه به آمریکا؛

دیپلمات های آمریکایی حق نظارت بر انتخابات روسیه را ندارند

وزارت خارجه روسیه با ارسال یادداشتی به مقامات آمریکایی اعلام کرد که دیپلمات های ایالات متحده اجازه نظارت بر انتخابات روسیه را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تنش های انتخاباتی به وجود آمده میان روسیه و آمریکا همچنان ادامه دارد به طوری که «ریا» (ریانووستی سابق) از پیام هشدار آمیز وزارت خارجه روسیه به مقامات آمریکایی خبر داده است.

بر اساس یاداشت منتشر شده، وزارت خارجه روسیه با ارسال یاداشتی به مقامات آمریکایی اعلام کرد که دیپلمات های ایالات متحده اجازه نظارت بر انتخابات روسیه را ندارند.

از سوی دیگر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در پاسخ به اتهامات منتشر شده مبنی بر مداخله این کشور در روند انتخابات آمریکا، گفت: ما چنین حقی را نداریم و نمی‌خواهیم در روند انتخابات آمریکا مداخله کنیم، این کشور بدون ما نیز دچار مشکلات بسیاری است.

در ماه های اخیر، آمریکا به صورت مرتب روسیه را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کرده و در همین رابطه چند روز قبل به بهانه جلوگیری از اقدامات سایبری مسکو در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رایانه های کرملین از سوی هکرهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت.

عبدالحمید بیاتی

