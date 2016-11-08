تعامل رسانه ها و نمایندگان مردم زمینه ساز توسعه کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان نصراللهی ظهر امروز سه شنبه در بازدید نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از دفتر خبرگزاری مهر کردستان در سنندج با اشاره به آغاز فعالیت این خبرگزاری در استان از سال ۸۴، گفت: با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این رسانه در استان شاهد عملکرد مطلوب و جذب مخاطبان زیادی هستیم.

وی عنوان کرد: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران آذرماه سال گذشته مجوز راه اندازی سرویس کُردی خبرگزاری مهر صادر شد.

وی بیان کرد: مدیریت زبان کُردی سرویس بین المللی این خبرگزاری به خود استان کردستان واگذار شده است.

مدیر خبرگزاری مهر کردستان ادامه داد: زبان کُردی تنها مختص به استان کردستان نیست و در این رسانه اخبار مناطق کُردنشین در کشورهای دنیا رصد و منتشر می شود.

نصراللهی ادامه داد: برآیند ورودی حاکم بر کار رسانه در استان علی رغم تلاش ها و فعالیت های خبرنگاران و روزنامه نگاران چندان رضایت بخش نیست و از ظرفیت ها و استعداد های موجود در این حوزه آنگونه که شایسته است، بهره برداری نشده است.

وی بر ارتقای زیرساخت های حوزه رسانه در استان تاکید کرد و افزود: کردستان تنها استان فاقد روزنامه در کشور است که می طلبد مسئولان مربوطه شرایط وامکانات ایجاد روزنامه را در این منطقه فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه های استان در حوزه مالی با مشکلات فراوانی مواجه هستند، عنوان کرد: انتظار می رود نمایندگان مردم استان بیشتر حامی رسانه ها و فعالان این حوزه باشند.

مدیر خبرگزاری مهر کردستان به برگزاری جشنواره بین المللی مطبوعات کُردی در استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم در راستای جذب و اختصاص اعتبار برای برگزاری این جشنواره اصحاب رسانه استان را همراهی کنید.

نصراللهی اظهارداشت: بی شک برآیند تعامل و همکاری رسانه ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توسعه استان خواهد بود و در این راستا نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی باید از ظرفیت های در اختیار به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند.