تغییر سبک زندگی رابطه مستقیمی با افزایش بیماری ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی صبح سه شنبه در جلسه کمیته مشارکت های اجتماعی در هتل زاگرس ایلام اظهار داشت: انسان ها در گذشته بسیاری از احتیاجات خود را به شکل یدی و بدنی برآورده می کردند و تحرک افراد بسیار بیشتر از میزان کنونی بود ولی با گسترش تکنولوژی و ابزارآلات ماشینی میزان تحرک به شدن کاهش یافته و افزایش وزن به یکی از معضلات جوامع کنونی تبدیل شده است.

وی افزود: کاهش تحرک و افزایش وزن رابطه تنگاتنگ و مستقیمی با افزایش بیماری ها قلبی و عروقی داشته و بدون شک می توان ادعا کرد بخش زایدی از مرگ و میرها در جوامع امروزی ناشی از چاقی و کم تحرکی است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: مسئولان سازمان بهداشت جهانی همواره بر ضرورت اصلاح زندگی فردی و اجتماعی افراد تاکید می کنند و معتقدند اگر ایمن رویه ادامه پیدا کنند روز به روز خطرات ناشی از ان افزایش یافته و سن مرگ و میر ناشی از حملات قلبی و عروقی کاهش خواهد یافت.

ایازی ادامه داد: رسانه ها در تغییر نگرش افراد جامعه نقش تعین کننده ای دارند و می توانند با آگاهی بخشی در خصوص خطرات این رویکرد در اصلاح رفتارهای مکردم تاثیرگذار باشند.

وی اضافه کرد: امروزه سازمان های مردم نهاد(سمن ها) متعددی در زمینه معضلاتاجتماعی فعالیت می کنند که می توان از توان و تجربیات افراد حاضر در این سمن ها برای فرهنگ سازی در زمینه اصلاح رفتارهای افراد بهره گرفت.

معاون وزیر بهداشت گفت: مسئولان این وزارتخانه نیز در این راستا ستاد پیگیری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را تشکیل داده که باید با فرهنگ سازی بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.