به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در سیصد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به سخنان پرویز سروری در مورد گزارش شبکه «دیده بان شفافیت و عدالت» در خصوص واگذاری املاک توسط شهرداری گفت: در جلسه روز سه شنبه گذشته که شهردار تهران در مورد واگذاری ها توضیحاتی را ارائه داد، شما اعلام کردید که در خصوص این موضوع به طور موقت و تا زمان اعلام نظر مراجع قضایی صحبتی نشود و اگر شخصی نظری دارد به صورت کارشناسی ارائه دهد تا جهت بررسی ارجاع و نتیجه اعلام شود.

وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر الیاس نادران و گزارش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در موضوع واگذاری های شهرداری تهران گفت: این اشخاص قطعا در راستای صیانت از اموال عمومی صحبت کرده اند و گزارش ارائه داده اند و برای ما نیز مورد احترام هستند، اما سوال اینجاست جایگاه یک تشکل مردم نهاد در کشور نسبت به شورای شهر تهران چیست؟ مردم تهران ما 31 نفر را انتخاب کردند که بر شهرداری نظارت داشته باشیم، تحقیق و بررسی و تحقیق و تفحص، شفاف سازی و کار کارشناسی انجام دهیم و نتیجه را اعلام کنیم.

سالاری ادامه داد: ما از ابتدای مطرح شدن موضوع واگذاری املاک نگفتیم که جرمی صورت گرفته است حتی در فرآیند ارائه طرح تحقیق و تفحص عنوان کردیم که گروهی انتخاب شوند که با خبرگان حوزه، این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام کنند. اگر ما این اقدامات که وظیفه شوراست را انجام ندهیم، فردا در پاسخ به مردم چه جوابی داریم؟

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ادامه داد: اکنون یک اتفاقی در واگذاری املاک شهرداری افتاده و سازمان بازرسی هم که زیر مجموعه جناح خاصی نبوده و از آنجایی که یک نهاد نظارتی است، نظر کارشناسی ارائه کرده است و به هر دلیلی رقم مشخصی برای این واگذاری ها مطرح شده و ما به عنوان نمایندگان شورا در این زمینه باید وظایف نظارتی خود را انجام دهیم و انجام این وظایف نظارتی نباید به سیاسی کاری تعبیر شود و بر چسب سیاسی کاری بخورد، چون این به نفع هیچکس نیست.

سالاری افزود: در هیچ زمانی چه زمانی که شهردار تهران اصلاح طلب باشد چه اصولگرا یا مستقل، انتصاب این عنوان ها از طرف اعضای شورا به هم درست نیست.

وی با اشاره به سخنان نادران در رسانه ملی مبنی بر اینکه در این واگذاری ها جرم اتفاق افتاده است، گفت: دادستان تهران به درستی گفتند کسی پیش گویی نکند و منتظر بمانیم تا نتیجه حاصل شود.