پروژه ساخت پارکینگ در حریم ارگ علیشاه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور گفت: درحال حاضر هیاتی از کارشناسان به استان تبریز اعزام شده اند تا نتایج کامل گزارش ها به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی گرفته شود.

چندی پیش خاکبرداری عمیق و احداث پارکینگ در عرصه خانه فتح‌الله‌ و حریم مسجد علیشاه درحالی نگرانی کارشناسان، دوستداران و فعالان میراث فرهنگی را برانگیخته بود که برخی از دوستداران میراث فرهنگی تبریز نیز در نامه‌ای از معاونت میراث فرهنگی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ساخت پارکینگ طبقاتی شدند.

معاون میراث فرهنگی کشور نیز پس از بررسی و پیگیری که در دو روز گذشته با مقامات استانی تبریز داشت خبر از توقف پروژه پارکینگ داد. در دو روز گذشته با مقامات استانی تبریز تماس گرفته شد و نامه به مصلی و شهرداری از طرف مدیر استان ارسال شد.

به گفته معاون میراث فرهنگی کشور، درحال حاضر پروژه احداث پارکینگ متوقف شده است و هیاتی از کارشناسان نیز به تبریز اعزام شدند. گزارش کارشناسان پس از بررسی هفته آینده به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می شود تا تصمیم دقیقی و همه جانبه ای در جهت حفاظت از ارگ علیشاه گرفته شود.