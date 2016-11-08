عوارض کف پای صاف کودکان را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم انتظاری روز سه شنبه در نشست خبری سمینار تخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی که قرار است روزهای ۴ و ۵ آذر ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار شود، اظهارداشت: اختلالات کف پای صاف قابل پیشگیری است به شرطی که از دوران دبستان، متوجه باشیم و اقدام کنیم.

وی با اعلام اینکه یکی از علت های کف پای صاف بچه ها به خصوص در پسران، استفاده از کفش های نامناسب است، افزود: پوشیدن مداوم کفش های اسپرت باعث می شود پاها بزرگتر از بدن شود. در حالی که می بایست کفش اسپرت را فقط برای ورزش استفاده کرد.

انتظاری با اشاره به اینکه بچه ها در سن رشد قرار دارند و همین مسئله باعث می شود پاها زودتر بزرگ شود، ادامه داد: توصیه ما این است که از کفش های چرمی که وسط پا را جمع می کند، استفاده کنند. و یا اینکه حداقل از کفش های بندی استفاده شود که بندها آنها سفت بسته شود و اجازه ندهد پا در کفش رها شود.

عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهارداشت: اگر نسبت به پیشگیری از بروز کف پای صاف در کودکی اقدام نشود، بعد از سن رشد حتما باید از کفی برای پوشیدن کفش استفاده شود و ورزش های کف پا را انجام دهد.

انتظاری با اشاره به اینکه گودی کف باعث تقسیم وزن بدن در بین پنجه و پاشنه پا می شود، افزود: کف پای صاف در ابتدا باعث دردهای کف پا، و در ادامه مچ پا و زانو و در نهایت کمر درد می شود.

دبیر اجرایی سمینار تخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی تاکید کرد: توصیه ما این است که مربیان ورزش در مدارس زیر نظر فیزیوتراپیست ها آموزش ببینند که چگونه حرکت های ورزشی را برای دانش آموزان انجام دهند.