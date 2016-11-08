تجهیزات تاریخ مصرف گذشته یک بیمارستان خصوصی در قزوین امحاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمود احمدی در این باره اظهار کرد: با گزارش بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مبنی بر استفاده از تجهیزات تاریخ مصرف گذشته در یکی از بیمارستانهای خصوصی این استان، پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: پرونده این بیمارستان به علت استفاده از تجهیزات تاریخ مصرف گذشته در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از انجام مراحل دادرسی و بررسی های کارشناسی، تخلف محرز و بر اساس قانون همه تجهیزات پزشکی مورد استفاده امحا شدند.