همكاري مستقيم مدارس با تاكسيرانان براي سرويس دانش آموزان غير قانوني است

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين تيموري كرماني با اعلام آمادگي اين سازمان براي هماهنگي با مسئولان مدارس براي ارائه سرويس ويژه اياب و ذهاب دانش آموزان در طول ايام سال تحصيلي ، افزود: تلاش مي كنيم در هر محدوده از شهر تهران بتوانيم با هماهنگي با مديران مدارس در صورت اعلام نياز ، سرويس ويژه به دانش آموزان ، ارائه دهيم.

وي اظهار داشت: مديران مدارس مي توانند با آغاز سال تحصيلي در صورت نياز ، با سازمان تاكسيراني شهر تهران هماهنگي هاي لازم را براي دريافت سرويس مدارس ، به عمل آورند.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه هرگونه هماهنگي براي دريافت سرويس مدارس بايد صرفا از سوي مسئولان مدرسه با سازمان تاكسيراني انجام شود ، تصريح كرد: هرگونه قرارداد براي دريافت سرويس با شخص رانندگان تاكسي غير قانوني بوده و سازمان تاكسيراني هيچگونه مسئوليتي را براي مدارسي كه راسا با رانندگان تاكسي بدون هماهنگي با مجموعه تاكسيراني قرارداد همكاري مي بندند ، نخواهد پذيرفت.