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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۱۲

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران خبر داد:

همكاري مستقيم مدارس با تاكسيرانان براي سرويس دانش آموزان غير قانوني است

همكاري مستقيم مدارس با تاكسيرانان براي سرويس دانش آموزان غير قانوني است

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از اعلام آمادگي اين سازمان براي ارائه سرويس ويژه دانش آموزان مدارس در حلول ايام سال تحصيلي جديد خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين تيموري كرماني با اعلام آمادگي اين سازمان براي هماهنگي با مسئولان مدارس براي ارائه سرويس ويژه اياب و ذهاب دانش آموزان در طول ايام سال تحصيلي ، افزود: تلاش مي كنيم در هر محدوده از شهر تهران بتوانيم با هماهنگي با مديران مدارس در صورت اعلام نياز ، سرويس ويژه به دانش آموزان ، ارائه دهيم.

وي اظهار داشت: مديران مدارس مي توانند با آغاز سال تحصيلي در صورت نياز ، با سازمان تاكسيراني شهر تهران هماهنگي هاي لازم را براي دريافت سرويس مدارس ، به عمل آورند.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه هرگونه هماهنگي براي دريافت سرويس مدارس بايد صرفا از سوي مسئولان مدرسه با سازمان تاكسيراني انجام شود ، تصريح كرد: هرگونه قرارداد براي دريافت سرويس با شخص رانندگان تاكسي غير قانوني بوده و سازمان تاكسيراني هيچگونه مسئوليتي را براي مدارسي كه راسا با رانندگان تاكسي بدون هماهنگي با مجموعه تاكسيراني قرارداد همكاري مي بندند ، نخواهد پذيرفت.

کد مطلب 381882

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