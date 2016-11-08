بیش از ۹ میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی در اهر ارائه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب نیک کام ظهر سه شنبه در مجمع عالی بسیج اهر در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در بسیج مستضعفین مأموریت اصلی بر عهده سازمان بسیج سازندگی نهاده شده است و این بخش از بسیج فعالیت در این عرصه را با اهدافی چون اشتغال‌زایی و افزایش تولید را از سال ۹۲ در دستور کار خود قرار داده است.

وی با ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای بی‌اثر کردن و کنترل این حوزه‌های فشار و در شرایط آرمانی تبدیل چنین حوزه‌هایی به فرصت است.

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج سپاه شهرستان اهر گفت: در مقابل هر فشاری عکس‌العمل خاصی لازم است گفت: از یک دیدگاهی دیواره دفاعی نظام در مقابل فشارها و تهدیدات دشمنان می‌تواند از نوع سخت و شیشه‌ای یا نرم اسفنجی باشد و اگر از نوع سخت و شیشه‌ای (انعطاف‌ناپذیر) باشد با هر فشاری بیشتر از آستانه مقاومت، این دیوار دفاعی آسیب‌پذیر و شکننده خواهد شد ولی اگر از نوع نرم و اسفنجی باشد هر نوع فشار دریافتی را خنثی خواهد نمود. ما اعتقادداریم که عمل هوشمندانه به فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در باب اقتصاد مقاومتی همه این فشارها را مدیریت و خنثی می‌نماید.

وی به عملکرد بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی در پرداخت و گفت: بسیج سازندگی کشور با بهره‌مندی از خیل عظیم عناصر بسیجی متخصص و داوطلب از سال ۹۲ تا ۹۴ تعداد ۶۲۷۷۸ واحد تولیدی درزمینهٔ تولید قارچ، شیلات و سایر زمینه ها با ارائه تسهیلات راه‌اندازی کرده و ارتباط بسیج سازندگی با این واحدها با ارائه تسهیلات پایان نمی‌یابد بلکه رده‌های استانی و شهرستانی، نظارت و حمایت از این واحدها را به‌صورت دائم بر عهده‌دارند.

نیک کام ضمن تشکر از سرهنگ ایمانی فرمانده سپاه ناحیه اهر و سرگرد عبدالهی مسئول بسیج سازندگی ادامه داد: بسیج سازندگی سپاه ناحیه اهر در ۶ ماهه اول سال ۹۵ اقداماتی چون؛ برگزاری ۴ جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی (سیاست‌گذاری)، بازدید از طرح‌های اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به مشکلات آن‌ها، ایجاد اشتغال برای ۶۲ نفر به‌صورت مستقل و ... انجام داده است.

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج سپاه شهرستان اهر بابیان اینکه بسیج سازندگی سپاه ناحیه اهر تسهیلات خود را به بسیجیان ارائه می‌نماید، ابراز داشت: بسیج سازندگی سپاه ناحیه اهر در کنار بسیجیان به همه اقشار متقاضی امت حزب اله در چهارچوب ضوابط و قوانین موجود در تمامی زمینه‌های مصوب تسهیلات موردنیاز را ارائه می‌نماید.

نیک کام به میزان تسهیلات ارائه‌شده به متقاضیان در مدت ۶ ماهه نیز اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول سال ۹۵ جاری مبلغ حدود ۹ میلیارد ریال تسهیلات ارائه نموده است و آمادگی دارد در صورت احراز شرایط توسط متقاضیان با رعایت سقف تسهیلات مصوب این رقم را به بیش از ۲۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

وی ادامه داد: کف تسهیلات ارائه‌شده ۷۰ میلیون ریال و سقف آن ۳۰۰ میلیون ریال است که کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر آمادگی دارد در قالب طرح‌های ویژه و در صورت ایجاد اشتغال دائم برای سه نفر تا مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال با سود ۱۶ درصد بدون سپرده قبلی نیز تسهیلات ارائه کند.

مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر به برخی درخواست‌های این ستاد از هیئت‌رئیسه اقتصاد مقاومتی و مسئولان شهرستان نیز پرداخت و گفت: ایجاد بازارچه یا نمایشگاه دائمی جهت به فروش رساندن تولیدات واحدهای داخلی شهرستان، تمهیدات لازم برای ایجاد تعاونی برای تعدادی از مشاغل خانگی، کمک در صدور مجوز بهداشتی و پروانه فعالیت برای متقاضیان از سوی سازمان مربوطه و مور توجه قرار دادن دامداری شهرستان اهر در کنار محصول سیب منطقه به دلیل وجود ۱ میلیون رأس دام از درخواست‌های این ستاد از مسئولان عزیز است.