  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اعلام کرد:

کسب ۲۲۲ مدال از سوی ورزشکاران مازندران در سال جاری

کسب ۲۲۲ مدال از سوی ورزشکاران مازندران در سال جاری

ساری - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: ورزشکاران مازندرانی در تیم‌های ملی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون موفق به کسب ۲۲۲ مدال المپیک، پارالمپیک، جهانی، آسیایی و بین المللی شدند.

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزشکاران زن و مرد مازندرانی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون موفق به کسب ۲۲۲ مدال المپیک، پارالمپیک، جهانی، آسیایی و بین المللی شدند اظهار داشت: این آمار نشانگر اقتدار ورزش مازندران بوده که میانگین در هر روز ورزشکاران مازندرانی موفق به کسب مدال شدند.

وی عنوان کرد: ورزشکاران مازندرانی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون موفق به کسب ۶۳ مدال جهانی، ۶۵ مدال آسیایی و ۸۶ مدال بین المللی و ۸ مدال المپیک و پارالمپیک شدند که از این تعداد مدال‌های کسب شده ۱۰۵ مدال طلا، ۶۱ مدال نقره و ۵۶ مدال برنز می‌باشد.

حسین زادگان ادامه داد: از تعداد ۶۳ مدال جهانی کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی ۳۴ مدال طلا، ۱۴ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز است و از تعداد ۶۵ مدال آسیایی نیز ۳۲ مدال طلا، ۲۲ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز توسط ورزشکاران مازندرانی به دست آمد.

وی تصریح کرد: از ۸۶ مدال کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی در رقابت‌های بین المللی نیز ۳۵ مدال طلا، ۲۲ مدال نقره و ۲۹ مدال برنز است و همچنین از سه مدال کسب شده در رقابت‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ توسط ورزشکاران مازندرانی یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز به دست آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران یادآور شد: از تعداد پنج مدال کسب شده در بازی‌های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶  نیز توسط ورزشکاران مازندرانی ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره بصورت تیمی به دست آمد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مازندران جایگاه قهرمانان و پهلوانان ورزش کشور محسوب می‌شود و ورزشکاران این خطه به اندازه ۱۷ استان کشور افتخارآفرینی می‌کنند به طور حتم تا پایان سال ۹۵، تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی نیز افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3818825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها