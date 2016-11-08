کسب ۲۲۲ مدال از سوی ورزشکاران مازندران در سال جاری

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزشکاران زن و مرد مازندرانی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون موفق به کسب ۲۲۲ مدال المپیک، پارالمپیک، جهانی، آسیایی و بین المللی شدند اظهار داشت: این آمار نشانگر اقتدار ورزش مازندران بوده که میانگین در هر روز ورزشکاران مازندرانی موفق به کسب مدال شدند.
وی عنوان کرد: ورزشکاران مازندرانی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون موفق به کسب ۶۳ مدال جهانی، ۶۵ مدال آسیایی و ۸۶ مدال بین المللی و ۸ مدال المپیک و پارالمپیک شدند که از این تعداد مدالهای کسب شده ۱۰۵ مدال طلا، ۶۱ مدال نقره و ۵۶ مدال برنز میباشد.
حسین زادگان ادامه داد: از تعداد ۶۳ مدال جهانی کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی ۳۴ مدال طلا، ۱۴ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز است و از تعداد ۶۵ مدال آسیایی نیز ۳۲ مدال طلا، ۲۲ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز توسط ورزشکاران مازندرانی به دست آمد.
وی تصریح کرد: از ۸۶ مدال کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی در رقابتهای بین المللی نیز ۳۵ مدال طلا، ۲۲ مدال نقره و ۲۹ مدال برنز است و همچنین از سه مدال کسب شده در رقابتهای المپیک ریو ۲۰۱۶ توسط ورزشکاران مازندرانی یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز به دست آمد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران یادآور شد: از تعداد پنج مدال کسب شده در بازیهای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ نیز توسط ورزشکاران مازندرانی ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره بصورت تیمی به دست آمد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مازندران جایگاه قهرمانان و پهلوانان ورزش کشور محسوب میشود و ورزشکاران این خطه به اندازه ۱۷ استان کشور افتخارآفرینی میکنند به طور حتم تا پایان سال ۹۵، تعداد مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران مازندرانی نیز افزایش خواهد یافت.
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