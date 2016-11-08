کارخانه فولاد یک میلیون تنی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه فولاد یک میلیون تنی چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در منطقه سفید دشت این استان با حضور اسحاق جهانگیری معان اول رئیس جمهور، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری و... افتتاح شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در حاشیه مراسم افتتاح این طرح تولیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن انواع مقاطع فولادی را داراست.

نعیم امامی گفت: مجموعه فولاد چهارمحال و بختیاری شامل فاز احیا (تبدیل گندله آهن به آهن اسفنجی) و فاز فولادسازی (تبدیل آهن اسفنجی به اسلب) و فاز تولید (شمش فولادی) است.

وی بیان کرد: در طرح توسعه فولاد در سفر رئیس جمهوری در سال ۹۳ به چهارمحال وبختیاری، ایجاد بخش تولید ورق (نورد سرد و گرم) نیز برای این طرح در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده توسعه اقتصادی برای رسیدن به جایگاه مناسب تولید فولاد در کشور، کاهش واردات بی رویه فولاد و رسیدن به خودکفایی در این صنعت، بومی‌سازی صنعت تولید آهن و فولاد در کشور و ایجاد اشتغال‌زایی مناسب در استان از مهمترین اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

کارخانه فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری در ۳۵ کیلومتری جاده شهرکرد به بروجن قرار دارد.