به گزارش خبرنگار مهر، حسین درتاج ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر هر چند جایگاه برتر کشور در کنکور را دارد ولی در بین استانهای میانی قرار گرفته است و تلاش داریم که شاهد بهبود این وضعیت باشیم.
وی اضافه کرد: استان بوشهر در سال ۸۷ رتبه ۲۲ کشور را داشت، در سال ۸۸ رتبه ۲۰، در سال ۸۹ رتبه ۲۰، در سال ۹۰ رتبه ۲۱، در سال ۹۱ رتبه ۱۷، در سال ۹۲ رتبه ۲۰، در سال ۹۳ رتبه ۱۹، سال ۹۴ رتبه ۱۸ و در سال ۹۵ نیز رتبه ۱۸ کشور را داشته است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه در رشتههای ریاضی، انسانی و زبان شاهد پیشرفت کنکوریهای استان بودیم، خاطرنشان کرد: ۶۴.۵ درصد از کنکوریهای رشته ریاضی استان بوشهر وارد دانشگاههای دولتی شدند.
وی اضافه کرد: در رشته انسانی شاهد ۶۵ درصد قبولی در دانشگاههای دولتی بودیم و میزان قبولی دانشگاههای دولتی برای رشته زبان ۱۳.۷ درصد، برای هنر ۱۳.۸ درصد و برای تجربی ۲۴.۱ درصد بوده است.
درتاج با اشاره به اینکه استان بوشهر امسال ۱۲ هزار و ۷۲۷ کنکوری در پنج رشته داشته است، بیان کرد: ۳۴.۵ درصد از کنکوریهای استان بوشهر امسال وارد دانشگاههای دولتی شدند.
وی با بیان اینکه درصد قبولی آقایان بوشهری در کنکور امسال بهتر از خانمها بوده است، افزود: از بین کنکوریهای امسال هشت هزار و ۱۹۶ خانم و چهار هزار و ۵۳۱ آقا بودند که دو هزار و ۶۵۹ خانم و هزار و ۷۳۴ آقا وارد دانشگاههای دولتی شدند.
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