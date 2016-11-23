به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد مقاومتی را امروز می‌توان دکترین جمهوری اسلامی ایران در برابر اقتصادهای جوامع غربی و شرقی مانند اقتصاد کمونیستی، امپریالیستی، اقتصاد آزاد، تجارت بین‌المللی و ... دانست چراکه تمام ویژگی‌های عرضه شدن در سطح جهانی به‌مثابه یک دکترین را داراست و این نه‌تنها نظر کارشناسان اقتصادی داخل، بلکه اذعان کارشناسان بین‌المللی اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر است یعنی با توجه به ظرفیت‌های داخلی و در کمال استقلال سخن از تولید داخل را با نیم‌نگاهی به بازارهای جهانی و صادرات می‌زند و از سوی دیگر فناوری‌های بین‌المللی و خلاقیت علمی را در عرصه جهانی درزمینهٔ ارتقای تولید به کار می‌گیرد اما این درون‌زایی و برون‌نگری تنها ویژگی اقتصاد مقاومتی نیست.

مهم‌ترین نکته در اقتصاد مقاومتی که در شیوه اقتصاد موسوم به اسلامی نیز بارها به آن تأکید شده، نحوه مدیریت اقتصادی در کشور است اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اجتماعی و اقتصادی نیست، همچنین مردم محور بودن آن نیز به معنای کوچک شدن سفره مردم نخواهد بود بلکه مدیریت اقتصادی به معنای استفاده صحیح از منابع داخلی برای رونق تولید و صادرات با کاهش واردات و وابستگی به خارج معنا می‌شود.

امروز یکی از مشکلات موجود در کشور اما مقوله مدیرت اقتصادی در بهره‌گیری از منابع داخلی است که برای بررسی بیشتر این موضوع با سید حسن حسینی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس به گفتگو نشستیم.

*اقتصاد مقاومتی از چه زمان در ایران اسلامی مطرح شد؟

اقتصاد مقاومتی تاکنون سیر طولانی را طی کرده تا امروز به‌عنوان شعار سال به آن نگاه می‌کنیم، دراین‌باره باید گفت نخستین بارقه‌های این تفکر اقتصادی در سال‌های دهه ۸۰ و با نام‌گذاری سنوات آن دهه تحت عناوین مختلف مثل مدیریت جهادی، کار و عمل و ... توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی جامعه با این تفکر آشنا شد امروز اقتصاد مقاومتی که مصداق بارز اقتصاد اسلامی است، به‌عنوان دکترین جمهوری اسلامی ایران در برابر اقتصادهای ابرقدرت شرق و غرب مطرح می‌شود اما برای باز کردن این مبحث ابتدا باید از اقتصاد مقاومتی، تعریفی داشته باشیم.

دراین‌باره باید گفت، اقتصاد مقاومتی، ویژگی‌هایی دارد که درون‌زایی و برون‌گرایی نخستین ویژگی آن است یعنی ما اتکای به پتانسیل و توانایی داخلی را با نگاهی به جهان داشته باشیم تا بتوانیم نیازمندی‌هایی که در جهان وجود دارد را شناسایی و برای آن‌ها صادرات صورت دهیم همچنین اقتصاد مقاومتی باید به فناوری‌های روز جهان، خلاقیت‌ها و از همه مهم‌تر بازار جهانی توجه ویژه‌ای داشته باشد و این هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی است همچنین دومین تعریف از اقتصاد مقاومتی به‌مثابه ساختار مقاوم بیان می‌شود، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک ساختار مقاوم تعریف می‌شود و این بدان معناست که اقتصاد، پایه‌های مقاومی دارد و در حوزه‌های مختلفی که هدف‌گیری می‌شود، چه در شرایط و حوادث طبیعی و چه غیرطبیعی مانند جنگ، تحریم و شرایط متلاطم شرایط اقتصادی، بتواند روی پای خودش بایستد و استقامت کند.

اما اقتصاد مقاومتی تعریف و یا محور سومی نیز دارد که آن‌هم عدالت محوری است، این اقتصاد نه نظام کمونیستی را می‌پذیرد و نه کاملاً سرمایه‌داری را این سیستم اقتصادی، کاملاً مبتنی بر اقتصاد اسلامی در میانه قرار دارد و بر پایه عدالت، جهان‌شمولی، مردم شمولی و تقویت طبقات زیرین جامعه بناشده است، اقتصاد مقاومتی همچنین بر رشد اقتصادی متوازن در جامعه بناشده و همه دهک‌های جامعه را در برمی‌گیرد همچنین طبقات اجتماعی را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

* امروز در جامعه نقدهایی به مدیریت اقتصادی کشور وارد است، نظر شما چیست؟

درست است اصلاً تعریف چهارم اقتصاد مقاومتی، شیوه مدیریت است که یک شیوه جهادی و برخاسته از روح بلند انسان‌هایی که این مقوله مهم را به‌عنوان یک تکلیف دینی می‌بینند و جهاد در این شرایط اقتصادی را نیاز جامعه می‌پندارند که این رویکردهای اقتصاد مقاومتی است که باید به این مقوله بیشتر در جامعه بها دهیم لذا من هم معتقدم امروز در بسیاری نقاط انتقادهایی به مدیریت اقتصادی کشور وارد است که این از نبود نگرش جهاد گونه به مدیریت اقتصادی برمی‌گردد.

ما باید امروز تفکر دهه ۶۰ را باکار و عمل دهه۹۰ ترکیب کنیم تا موفق شویم و دراین‌بین کسانی را که نمی‌توانند با این قطار هم‌سفر بشوند را جایگزین افراد لایق کنیم که خوشبختانه با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این راستا اتفاقات خوبی در کشور در حال رخ دادن است. البته موضوع مدیریت جهادی مسئله تازه‌ای نیست و معظم له بارها و بارها نسبت به آن در جلسات مختلف و دیدارهای مختلف تذکر داده‌اند.

*جایگاه دولت و مجلس را در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اقتصاد مقاومتی باید سه مقطع را در نظر گرفت، یک مقطع گفتمان سازی بود که در دهه ۸۰ این امر رخ داد که از همان موقع هم مباحث بسیاری پیرامون آن وجود داشت از جهاد علمی و اقتصادی و مدیریت جهادی گرفته تا نهایتاً به شعار سال ختم شد که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در قالب دستورات ده‌گانه تبیین کردند البته تا پیش از شعار سال، گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی وجود داشت و همان‌طور که بیان شد نخستین بار معظم له این امر را از دهه ۸۰ آغاز کردند و امروز می‌بینیم که ایشان چه دید بازی نسبت به این موضوع داشتند.

بعد از ابلاغ سیاست‌ها مرحله دوم یعنی اجرا وجود دارد یعنی پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم در کشور برای اجرای این سیاست‌ها و اینکه گفتمان اقتصاد مقاومتی به یک ساختار مقاوم و عملی بدل شود تا در کشور مورداجرا قرار گیرد، این فصلی بود که باید مجلس به آن ورود پیدا می‌کرد و دولت و مجلس در کنار هم می‌بایست این مرحله دوم از اقتصاد مقاومتی را پیش می‌بردند، بنده احساس می‌کنم زمان را ازدست‌داده‌ایم و در این سنوات اخیر نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های لازم را برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم.

در اینجا اما ما به دنبال مقصر نیستیم که دولت و یا مجلس کدام‌یک دراین‌بین مقصر هستند درنهایت این اتفاق افتاده است اما مجلس دهم اراده خود را در مسیر تبیین زیرساخت‌های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی قرار داده است تا مرحله اول اقتصاد مقاومتی یعنی گفتمان سازی به مرحله دوم یعنی اجرا با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها پیوند بخورد، در این شش‌ماهه نیز مجلس دهم نشان داده که بنا است در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد و در مقطع سوم حفظ، نگهداری و ترویج اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به پایه‌های آن خواهیم پرداخت.

*اساساً مجلس به دنبال چه نوع زیرساخت‌هایی برای اجرایی شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی هستید؟

امروز اقتصاد مقاومتی نیازمند زیرساخت‌هایی شامل زیرساخت‌های علمی، عملی، اجرایی، مدیریتی و منابع انسانی و به‌خصوص قانونی است ما باید درگذشته‌این زیرساخت‌ها را تعریف می‌کردیم تا بدانیم قرار است به کدام سو حرکت کنیم اما آیا این اتفاق افتاده است؟ خیلی خوش‌بینانه باید گفت در برخی زیرساخت‌ها مانند زیرساخت علمی این اتفاق رقم خورده اما در حوزه قانونی بسیار عقب هستیم، امروز بسیاری قوانین وجود دارند که نه‌تنها ما را دررسیدن به اقتصاد مقاومتی یاری نمی‌کنند، بلکه ترمزی در این راه هستند.

برای اجرای اقتصادی زیرساخت‌های قانونی ما بسیار مشکل‌دارند ما امروز می‌گوییم اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی باید همراه باشد نمی‌توانیم بدون مدیریت جهادی به جنگ اقتصادی برویم آن‌هم جنگی که از بدو انقلاب تاکنون به ما تحمیل‌شده است و امروز در اوج خودش قرار دارد ما در مقابل آمریکا و غرب مقداری کوتاه آمده‌ایم تا شاید بتوانیم حوزه اقتصاد را رونق دهیم اما دیدیم که متأسفانه بدعهدی‌های طرف دیگر نگذاشت اتفاقات مثبتی رخ دهد و ما نام این را فرصت سوزی می‌گذاریم و دلیل اصلی آن را چه در دولت و چه در مجلس عدم مهیا بود زیرساخت‌ها می‌دانیم.

ما وقتی وارد جهاد می‌شویم باید آرایش جنگی به خود بگیریم ما نمی‌توانیم با نیرویی که در پادگان نشسته به‌جای نیروی موجود در خط مقدم جبهه، به جنگ برویم این آرایش جنگی شرایط جنگی، مدیریت جنگی، ابزار جنگی و منابع جنگی را می‌طلبد که اگر این‌ها نباشند محکوم‌به شکست و همان فرصت سوزی که مطرح شد هستیم من در عجب هستم که قوانین و مقررات حاکم را به‌مثابه ساختار موردنیاز جامعه ایجاد کردیم؟ و آیا نظام بانکی، پولی، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات ما و... و. را توانسته‌ایم ساماندهی کنیم و آیا زیرساخت قانونی اقتصاد مقاومتی را تأمین کرده‌ایم؟ و این‌ها مواردی هستند که نگذاشتند ما در این مقوله پیروز شویم.

*به نظر شما در کدام بخش‌ها توانسته‌ایم بهتر کارکنیم؟

البته باید گفت در بسیاری از حوزه‌ها مبارزه با قاچاق در بخش‌های زیادی صورت گرفته در حوزه مالیات همچنین بخشی از اقدامات مطلوب صورت گرفته و بخشی نیز باید صورت بگیرد اما در عین ناباوری در بخش بانکی هیچ اتفاقی صورت نگرفته است همچنین در حوزه گمرک شاهد هستیم که اتفاقات مثبتی رخ نداده و همچنین در حوزه‌های دیگر زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی ما تکمیل‌نشده و حال ما می‌خواهیم با ساختار گذشته‌ای که فرسوده است و بارها امتحان خود را بدون موفقیت پس داده، اصرار داریم با زیرساخت‌هایی که برای زمان عادی کشور نه زمان جنگ و اقتصاد مقاومتی پیش می‌رویم که به‌جایی نمی‌رسیم.

با این شرایط نمی‌توان مدیریت جهادی را پیش برد اما باید گفت انتظاری که ما از سیستم بانکی داشتیم برآورده نشده و ما با خیلی از بانک‌های معتبر دنیا مشکل‌داریم، امروز چند بانک کوچک ارتباط خود را با ما مجدداً برقرار کرده‌اند اما ما در معاملات کلان نمی‌توانیم به این بانک‌ها اعتنا کنیم از سوی دیگر باید از خودمان بپرسیم چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته‌ایم و چه میزان توانسته‌ایم سرمایه‌گذار خارجی را به ایران دعوت و جذب کنیم؟ ضمن اینکه در اقتصاد مقاومتی اصل بر سرمایه‌گذاری خارجی نیست اصل بر درون‌زایی است و ما باید پتانسیل‌های داخلی را فعال کنیم.

*در به‌کارگیری پتانسیل داخلی تا چه اندازه موفق بوده‌ایم؟

ابتدا باید بگویم ما در کشوری فقیر نیستیم ما هیچ جایی از کشورمان امروز محروم نیست، بلکه محدودیت در آن موج می‌زند ولی متأسفانه آن را محرومیت نام گذارده‌اند. اگر این محدودیت‌ها برداشته شود هیچ نقطه‌ای از کشور با مشکلات روبرو نیست ما در استان خودمان نیز اگر محدودیت نباشد، هیچ نقطه‌ای محروم نخواهد بود این است که ما می‌گوییم هنوز انتظارات ما از بسیاری بخش‌ها برآورده نشده است.

درمجموع باید گفت امروز ما اصرار داریم که اقتصاد مقاومتی را بر زیرساخت‌های قدیمی زمان صلح اجرا کنیم حال‌آنکه این زیرساخت‌ها در زمان جنگ اقتصادی جوابگو نیستند از سوی دیگر باوجود اقدامات خوب در بخش از نقاط، اما همچنان در گمرک، نظام پولی و مالی و... دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم که نمی‌گذارند از این فضای به‌دست‌آمده در پسا برجام استفاده کنیم.

*درباره اصلاح زیرساخت‌هایی مانند بانکداری و مالیات بگوئید؟

ابتدا باید این نوید را به مردم داد که در مجلس گذشته قانون اصلاحات امور مالیاتی کشور در تیرماه۹۴به تصویب رسیده و در هفته گذشته وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند و اجرایی شدن این قانون را به ما نوید داد و هم‌زمان با اجرایی شدن، اصلاح قانون مالیاتی را ما از وی خواستیم که قرار است تا پیش از پایان سال، اصلاحیه قوانین مالیاتی به مجلس خواهد آمد لذا هم در بحث ارزش‌افزوده که دغدغه همه حوزه‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی است و هم درباره مالیات بر درآمد باید اصلاحیه‌ای تنظیم شود تا بتوانیم آن را در مجلس طرح کنیم همچنین نظام الکترونیکی مالیات را که در حقیقت بر محور عدالت اجتماعی خواهد بود، تا پایان سال خواهیم داشت.

در حوزه گمرکی همچنین لایحه اصلاح قوانین گمرک به مجلس ارائه‌شده و از هفته گذشته در دستور کار مجلس و کمیسیون مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت که درباره آن باید بگویم این قانون بسیار قوی است و امیدواریم بتواند مشکلات را برطرف سازد اما به سؤال بازگردیم در حوزه نظام پولی و بانکی سال‌ها منتظر دولت هستیم این امر از دولت‌های گذشته نیز به دولت فعلی سرایت کرده و ما بعد از گذشت چندین سال به این نتیجه رسیده‌ایم که حال باید خود مجلس این قانون را باید بنویسد لیکن پیش‌نویس این قانون توسط نمایندگان مجلس نهم نوشته‌شده و در این دوره نمایندگان اصلاحیه‌هایی را بر آن داشته‌اند و درنهایت آماده‌شده است اما این را نیز باید گفت که اختلافات بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باعث شده تا لایحه نظر دولت درباره این قانون به مجلس ارائه نشود اما بااین‌حال مجلس مهلتی ۴۵روزه به دولت داده تا لایحه اصلاح امور بانکی را ارائه دهد که دو هفته دیگر این مهلت به سر خواهد آمد و امیدواریم دولت در این زمان لایحه را ارائه دهد تا با طرح مجلس ادغام شود و درنهایت شاهد طرح قوی و غنی بانکداری اسلامی باشیم در غیر این صورت از دو هفته آینده مجلس راسا کار خود را در طرح اصلاح امور بانکداری آغاز خواهد کرد.

اصلاح امور بانکداری امروز دغدغه تمام شهروندان است و با اصلاح آن نه‌تنها دغدغه سرمایه‌گذاران و تولید، صنعت و کشاورزی، بلکه در حوزه مردم عادی نیز که احساس می‌کنند پول سپرده‌هایشان، تسهیلات، کارمزد، سودهای کلانی که می‌دهند و... می‌تواند چه توجیه شرعی برایشان داشته باشد، برطرف می‌شود و این قانونی شفافیت را به جامعه می‌آورد، درباره این قانون باید گفت یک شورای فقهی در قانون پیش‌بینی‌شده که حدود و مقررات بانکداری را با دین مبین اسلام مطابقت خواهد داد.

*درباره تعامل قوای سه‌گانه در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز توضیح دهید.

در این دوره مجلس اتفاقات خوبی رخ‌داده است؛ مجلس آماده است تا پیشنهادها را از دولت دریافت و به قید فوریت بر روی آن‌ها بحث کند، امروز کمیسیون اقتصادی جزء پرکارترین کمیسیون‌های مجلس است، کمیسیونی که باید دو ساعت در روز وقت بگذارد برخی اوقات تا پاسی از شب وقت نمایندگان را می‌گیرد تا درباره مسائل بحث شود تا امر رهبر معظم انقلاب تحقق یابد و مجلس وظیفه قانونی خودش را در قبال ملت به‌درستی انجام دهد و تأخیری در این امر نباشد.

این طرح‌ها و لوایح در کنار طرح‌ها و لوایح فراوانی که در این پنج ماه در حوزه اقتصادی در مجلس مورد تصویب قرارگرفته، در راستای تعامل با دولت بوده است همچنین بخشی از این تعاملات ممکن است در حیطه قوه قضائیه قرار گیرد که آن نیز رسیدگی می‌شود اما عمده مباحث امروز بین دولت و مجلس قلمداد می‌شود در بحث اقتصاد مقاومتی اما تعامل بسیار خوبی بین دولت و مجلس در برهه کنونی واقع‌شده که امیدواریم نتایج آن را مردم به‌زودی در زندگی روزمره‌شان مشاهده کنند.

*مجلس برای رسیدن به توسعه چه کمکی به دولت می‌کند؟

مجلس تعامل خوبی را با دولت تاکنون داشته است، امروز مجلس حتی چند قدم در این تعامل جلوتر نیز قرار دارد وقتی امروز قانون بانکداری و اصلاح آن در مجلس مطرح می‌شود این انجام بخشی از وظایف دولت نیز محسوب می‌شود این امر یعنی مجلس اصطلاحاً، جلو جلو نیز اقدامات اقتصاد مقاومتی را تسهیل می‌کند، مجلس اقتدار دولت و بانک مرکزی را برای اجرای امورات می‌خواهد تا بتوانند نظام پولی و بانکی را مدیریت کنند، پس چرا قانون بانکی اصلاح نمی‌شود؟

سال۲۰۰۸ بحرانی در اقتصاد جهانی به وجود آمد و از آن به بعد شیوه مدیریت مالی دنیا تغییر کرد همه سیستم‌ها به‌روز و مکانیزه شد همچنین قوانین و مقررات جدید جایگزین مقررات سابق شد، ما آن موقع تنها شعار دادیم و فریاد زدیم اما دورهم جمع نشدیم تا قانونی بنویسیم و در این تلاطم اقتصادی متضرر نشویم و تنها روزبه‌روز اخبار اقتصادی منفی جهان را پوشش دادیم.

درهرحال باید قوانین ما اصلاح شوند، امروز بارها تأکیدداریم که دولت باید قانون نظام بانکی را اصلاح کند، و وقتی عکس‌العملی دیده نمی‌شود مجلس راسا وارد می‌شود هرچند ما معتقدیم که این کار درست نیست و مجلس نباید به این امر ورود پیدا کند اما مردم روزبه‌روز متضرر می‌شوند.

اما در کلیت پیرامون روابط بین دولت و مجلس باید گفت روان‌سازی خوبی دراین‌بین صورت گرفته است، این روان‌سازی قسمی در قوانین است و بخشی در مقررات و رویه‌ها و همچنین بخشی در ساختار و منابع انسانی است، این بخش با مجلس ارتباطی پیدا نمی‌کند اما درباره قوانین و مقررات و همچنین رویه‌ها نیز باید گفت خوشبختانه اقدامات خوبی در تعامل بین دولت و مجلس صورت گرفته است.