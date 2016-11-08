به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر خرم آباد که با موضوع گزارش شهرداری درخصوص آبگرفتگی معابر شهر بر اثر وقوع سیلاب شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: چرا هنگام وقوع بحران همیشه به دنبال این هستیم که مشکلات را بسیار بزرگ جلوه دهیم.

وی با بیان اینکه البته باید نسبت به صدمه دیدن هر انسانی حساس بود، عنوان کرد: نباید با حاکم کردن فضای ناامنی در سطح شهر و استان به گونه ای که گویا شهر صاحب ندارد فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده برای توسعه استان را از خود بگیریم.

نیروهای شهرداری در جریان سیلاب آماده بودند

شهردار خرم آباد افزود: مطرح کردن مشکلات در فضای مجازی و رسانه ای باعث می شود که سرمایه گذاران از استان ما فراری شوند.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه شهرداری خرم آباد به لحاظ درآمدی رتبه ۲۷ در بین شهرداری های مراکز استان ها را دارد، تصریح کرد: فاصله درآمدی شهرداری خرم آباد نسبت به مراکز استان های همجوار یک هفتم بوده که این امر نشان می دهد که ما شهروندان در حق خود کوتاهی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری به محض هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع سیلاب و بارش طی روز گذشته در خرم آباد تمام عوامل خود را بسیج کرد، افزود: عوامل شهرداری، شهرداران مناطق و معاون خدمات شهری شهرداری ساعت ۱۷ روز گذشته همگی در محل کار حضور داشته و با ریزش اولین تگرگ سریعا به سمت حوزه های کاری حرکت کردند.

واگذاری بدون مطالعه ۳۰۰ هکتار زمین منطقه گلدشت خرم آباد به مردم

شهردار خرم آباد قرارگیری خرم آباد در دره ای بزرگ، شیب تند شهر، واگذاری اراضی به اشخاص تا ریشه کوه و ... را باعث وقوع حوادث بیشمار در آن دانست و گفت: برخی مناطق شهر خرم آباد باید به کمربند سبز تبدیل می شد ولی متاسفانه به منزل مسکونی تبدیل شده به طوری که در داخل حیاط منزل برخی افراد صخره وجود دارد.

عیدی بیرانوند با اشاره به اینکه ۳۰۰ هکتار زمین در منطقه گلدشت خرم آباد بدون مطالعه به مردم واگذار شده است، اضافه کرد: همچنین در مجتمع ۱۰۷ هکتاری خرم آباد اداره کل مسکن و شهرسازی اراضی را بدون مطالعه آب های سطحی به مردم واگذار کرده که همه این مسائل تاریخی باعث شده هنگام بارندگی ها در مرکز شهر دچار مشکل شویم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار مطالعه جامع حمل و نقل ترافیک شهر خرم آباد انجام شده و به مناقصه گذاشته شده است، عنوان کرد: همچنین برای اولین بار کار مطالعه آب های سطحی شهر به یک مشاور ذی صلاح واگذار شده و در حوزه شهرسازی و برای حرکت به سمت شهر الکترونیک نیز نقشه های سه بعدی شهر خرم آباد در حال تهیه است.

شهردار خرم آباد به صرف سه میلیارد تومان در حوزه فناوری و اطلاعات شهری توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: با دست یابی به این اطلاعات شهری می توان مکان تمامی تیرهای چراغ برق، علمک های گاز، صندوق صدقات، تعداد اماکن تجاری، تعداد تابلوها و ... را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار متولیان قرار داد.

ضرورتدفع آب های سطحی زیرگذر گلدشت خرم آباد

عیدی بیرانوند با بیان اینکه بر اثر تگرگ شب گذشته در خرم آباد بسیاری از کانال های سطح شهر مسدود شده بود، افزود: بارش شب گذشته در خرم آباد یکی از بی سابقه ترین بارش ها طی سال های گذشته بود به طوری که سطح آب در برخی زیرگذرهای شهر به یکباره چهار متر بالا رفت.

وی افزود: بلافاصله بعد از شروع بارش زیرگذر امام حسین (ع) خرم آباد مسدود شد و مردمی که همراه خودروهای خود در آن گرفتار شده بودند بیرون آورده شدند لذا برای جلوگیری از تکرار این حادثه باید هزینه هنگفتی برای ایجاد کانال جدید دفع آب های سطحی در این زیرگذر صرف شود زیرا پمپ های آن ضعیف هستند.

شهردار خرم آباد یکی از دغدغه های شهرداری را دفع آب های سطحی زیرگذر گلدشت خرم آباد دانست و گفت: همه ما از حادثه رخ داده در شب گذشته درس گرفته ایم که باید خود را برای حوادث بدتری آماده کنیم و باید این سوال را از خود بپرسیم که با وقوع یک زلزله و تخریب بافت های فرسوده شهر آیا امکانات شهری جوابگو خواهد بود.