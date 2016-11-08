غلامعباس حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارهای خوبی در حوزه گازرسانی به نقاط شهری و روستایی در استان بوشهر صورت صورت گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۵ درصد از شهرهای استان بوشهر از نعمت گاز خانگی بهرمند هستند که تا پایان سال جاری به ۹۸ درصد خواهد رسید.

وی در خصوص وضعیت گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده استان بوشهر افزود: هم اکنون گازرسانی به سه شهر کلمه، تنگ ارم و بوشکان در حال انجام است که تا کنون ۵۰ کیلومتر از طول خط انجام شده است و تا پایان سال جاری شهر بوشکان از نعمت گاز بهرمند خواهند شد.

حسینی گفت: شهرهای کلمه و تنگ ارم تا خرداد سال آینده از نعمت گاز خانگی بهرمند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۲۵۴ روستا در سطح استان بوشهر معادل ۷۵ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند که تا پایان سال به ۹۰ درصد خواهد رسید.

غلامعباس حسینی با اشاره به پروژه‌های مهم گازرسانی در سطح استان بوشهر گفت: گاز رسانی به متانول کاوه دیر، گازرسانی به سیمان مند دشتی، گاز رسانی به ۱۷۵ روستا در سطح استان بوشهر، و گاز رسانی به ۵۶ مرغداری با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال در حال انجام است.

وی افزود: در دهه فجر امسال و تا پایان سال جاری پروژه‌های گاز رسانی به متانول کاوه در شهرستان دیر، سیمان مند دشتی و همچنین گازرسانی به ۱۱۵ روستا در سطح استان بوشهر و شهر بوشکان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: شرکت گاز استان بوشهر مقام چهارم فروش گاز در سطح کشور را دارد که سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز از طریق استان بوشهر به فروش می رسد که ۹۹ درصد فروش گاز در استان بوشهر متعلق به صنایع است.

حسینی، شرکت گاز استان بوشهر را سود آورترین شرکت سود ده در بین استان‌های کشور برشمرد و افزود: سالانه بالغ بر هزار و ۳۰۰ ملیارد ریال ارزش افزوده از طریق فروش گاز به استان بوشهر برگشت داده می شود که ۳۰ درصد از این ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌های استان بوشهر قرار می‌گیرد.