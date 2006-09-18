افزايش 22 درصدي قيمت انواع برنج در مازندران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در ساري، قيمت عمده فروشي و خرده فروشي انواع برنج توليدي استان مازندران تا پايان نيمه اول شهريور ماه سال‌جاري و مقايسه آن با زمان مشابه سال گذشته انواع طارم محلي قيمت عمده فروشي در سال 85 مبلغ 11000ريال و خرده فروشي 12300 ريال(4/13 درصد افزايش قيمت نسبت به سال 84)، طارم هاشمي قيمت عمده فر وشي 10800 ريال و خرده فروشي 12000 ريال (7/13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، رقم بي نام عمده فروشي 8500 ريال و خرده فروشي 7700 ريال (11 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته) مي باشد.

بر اساس اين گزارش، رقم فجر عمده فروشي 6600 ريال و خرده فروشي 7500 ريال (5/24 درصد افزايش قيمت)، ارقام ندا و نعمت عمده فروشي 5350 ريال و خرده فروشي 6000 ريال (20 درصد افزايش قيمت)، شفق عمده فروشي 6000 ريال و خرده فروشي 6500 ريال (25 درصد افزايش قيمت) و رقم شيرودي قيمت عمده فروشي تا پايان نيمه اول شهريور ماه سال 85 حدود 6500 ريال و خرده فروشي 7000 ريال (30 درصد افزايش قيمت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته) است.

