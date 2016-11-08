 استاندار سمنان از پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، محمدرضا خباز در این سفر با تقدیر از تلاش‌های صنعتگران نفت، پیشرفت پروژه‌ها در این منطقه را ستودنی دانست و منطقه ویژه پارس را به عنوان یک الگو برای توسعه سایر مناطق کشور نام برد.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس در حاشیه این بازدیدها به تشریح برخی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و صنعت نفت در طی سه سال گذشته در منطقه ویژه پارس پرداخت.

مهدی یوسفی از کسب رتبه نخست صادرات محوصلات غیرنفتی از این منطقه سخن گفت و افزود: این منطقه با قابلیت‌های بی‌شمار در توسعه اقتصادی کشور نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.