به گزارش خبرگزاری مهر، نشست موسسه مطالعات ایران و اوراسیا با موضوع بررسی «روابط ایران و ترکمنستان؛ تجارب گذشته، چشم انداز آینده» باحضور هاشمی گلپایگانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان، احمدقربانف سفیر ترکمنستان در ایران، صفر بردی نیازاوف، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه ترکمنستان، مراد ناظاروف مشاور وزیر امورخارجه ترکمنستان، آمانگلدی رحمانوف، رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ترکمنستان و اعضای شورای علمی موسسه ایراس و پژوهشگران و دیپلمات های سابق دو کشور برگزار شد.

هاشمی گلپایگانی در ابتدای این نشست با اشاره به اعتقادات مذهبی مشترک و مسولیت همسایگی و مشترکات تاریخی فرهنگی میان دو کشور ایران و ترکمنستان گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از اعلام استقلال ترکمنستان، به پشتیبانی و حمایت از این امر پرداخت و به برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور مبادرت ورزید.

وی افزود: در آن زمان که هنوز ترکمنستان تجربه استقلال و حکومت‌داری را نداشت و کشورهای دیگری به دنبال خدشه دار کردن استقلال ترکمنستان بودند، جمهوری اسلامی با تمام توان در جهت حفظ استقلال و تقویت دولت ترکمنستان اقدام کرد.

گلپایگانی تاکید کرد: روابط برادرانه و صمیمانه دو رئیس جمهور در آن مقطع، پایه های همکاری و گسترش روابط بین دوکشور را بسیار محکم کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اعلام بی طرفی ترکمنستان و تصویب آن در سازمان ملل در ۲۵ سال پیش، افزود: بنا به قول مرحوم نیازوف رئیس جمهور وقت ترکمنستان یکی از عوامل مهم این اتفاق، پیگیری‌ها و حمایت های رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران بود.

سفیر سابق ایران در ترکمنستان در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی بارها از روابط برادرانه ایران و ترکمنستان ابراز ناراحتی کرده اند، گفت: رئیس‌جمهور ترکمنستان به این واقعیت آگاه هستند که روابطی که بر مبنای برادری میان دو کشور ایجاد شده با حرفهای دشمنان نمی تواند دچار تزلزل شود.

وی با اشاره به اینکه با سفرهای روسای جمهور دو کشور در دوران کنونی نیز روابط دو کشور عمق بیشتری پیدا کرد و همکاری ها در عرصه های مختلف بیشتر شده است، اظهار کرد: در این سفرها بیش از ۲۸ سند همکاری امضا شده است.

هاشمی گلپایگانی در انتها تصریح کرد: دوطرف روابط تجاری و ترانزیتی خوبی دارند و ایران تمایل دارد بخاطر ناامن بودن منطقه از لحاظ دفاعی و امنیتی با ترکمنستان همکاری لازم را داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد.