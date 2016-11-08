نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گلستان با حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور عصر سه شنبه برگزار شد و آیت الله موسی شاعری تودیع و حجت الاسلام محمد علی رخشانی به سمت نماینده ولی فقیه جمعیت هلال احمر گلستان معارفه شد.

امام جمعه کردکوی در آیین تودیع خود گفت: شاید روحانی مانند من در سطح کشور که این چنین با هلال احمر رابطه طولانی مدت داشته باشد کم باشد.

حجت الاسلام موسی شاعری افزود: حدود ۹ سال بنا بر ضرورت در این سمت بودم اما اکنون ضرورتی احساس نمی‌کنم، از طرفی دوری محل زندگی از محل کار و بیماری سنگینی که تحمل می‌کنم باعث شد از این سمت استعفا دهم چرا که شایسته بود طلبه قوی تری کار و این مسئولیت را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حضور در هلال احمر خدمت به خلق و محصول عمر آدمی است، گفت: من از سال ۶۰ در شهرستان کردکوی نماز جمعه اقامه می کنم و از سال ۶۱ که شیر و خورشید منحل شد مدیریت جمعیت هلال احمر این شهرستان به من پیشنهاد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرگلستان در این مراسم گفت: امروز شاهد مراسم تکریم فردی هستیم که به عنوان پدر معنوی جمعیت هلال احمر در گلستان شناخته می‌شود و سالها در کسوت روحانی صادق، نه به کسی تاختند و نه کسی را رنجاندند.

حسین احمدی افزود: آیت الله شاعری بازنشسته هلال احمر هستند و امیدواریم تجربیات خود را در کانون بازنشستگان در اختیار ما قرار دهند.

احمدی افزود: از آنجایی که جمعیت هلال احمر یک نهاد غیر سیاسی است و پرچم آن سفید است، یکی از دغدغه های ما انتخاب فردی بود که بیشتر جنبه های فرهنگی، عرفانی، عملیاتی را مدنظر قرار دهد که خوشبختانه با انتخاب حجت الاسلام رخشانی خیالمان آسوده شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم در ادامه گفت: خدمت در جمعیت هلال احمر افتخار بزرگی است که هرکسی به این افتخار دست یابد در واقع به توفیق الهی دست یافته است.

محمود ربیعی افزود: خدمت در هلال احمر کار مقدسی است که نتیجه آن هم دنیوی و هم اخروی است چرا که بخشی از مشکلات مردم در آن حل می شود.

حجت الاسلام محمدعلی رخشانی هم در آیین معارفه خود اظهار کرد: ۱۷۸کشور در دنیا تحت پوشش صلیب سرخ و هلال احمر هستند و زمانی که صحبت از خدمت به بشریت مطرح می شود همه باید ورود پیدا کنند.