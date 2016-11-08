قشم میزبان جشنواره ملی حفظ ۴۰ حدیث رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی اجاق عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنواره حفظ ۴۰ شاخه ای از ۴۰ حدیث رضوی جزیره قشم در چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع) به گونه ای رضایتمند و مطلوب بوده است که دبیر خانه پانزدهمین جشنواره ملی حفظ ۴۰ حدیث رضوی در هفته کرامت سال آینده در قشم وبه میزبانی این جزیره خواهد بود.

وی اضافه کرد: جشنواره امام رضا(ع) در بخش ها و موضوعات مختلفی از جمله تئاتر، شعر،انیمیشن و... برگزار می شود که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم در بخش مسابقات حفظ ۴۰ حدیث از سخنان گهربار امام هشتم، میزبان شرکت کنندگان از سراسر ایران و حتی کشور های دیگر است.

حجت الاسلام موسوی به حضور ۴۰۰ شرکت کننده شیعه و اهل سنت این جزیره در مسابقات حفظ ۴۰ حدیث رضوی در سال جاری اشاره کردو افزود: این مسابقه در سه رده سنی نوجوانان ۸تا ۱۵ سال، رده سنی جوانان ۱۵تا ۲۵ سال و بالاتر از ۲۵ برگزار و به ۱۹نفر از برگزیده ها در هر سه رده های سنی سکه بهار آزادی اهداء شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم تصریح کرد: افرادی که تمایل حضور در پانزدهمین جشنواره حفظ ۴۰ حدیث امام رضا(ع) در هفته کرامت سال ۹۶ شرکت کنند، می توانند با مراجعه با سایت دبیرخانه به آدرس:geshm.shamstoos.ir یا با شماره تلفن ۰۷۶۳۵۲۴۴۳۹۷ تماس گرفته و نام نویسی کنند.

این مسئول همچنین از دو مرحله ای بودن این جشنواره سخن گفت و خاطر نشان ساخت: مرحله اول حفظ ۴۰ حدیث رضوی به صورت کتبی برگزار می شود و برترین افراد این مرحله که حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند وارد مرحله دوم می شوند که این مرحله به صورت شفاهی برگزار می شود. به گفته این مسئول، ۴۰ حدیث از احادیث امام رضا (ع) توسط اتاق فکر این جشنواره که متشکل از اعضای حوزه های علمیه خواهران و برادران، حوزه معارف اسلامی جامعه المصطفی، دانشگاه و سازمان تبلیغات اسلامی می باشد، انتخاب و اعلام می شود.

حجت الاسلام موسوی،اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی با الهام از آموزه های رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی مرتبط با سیره اهل بیت بویژه امام رضا(ع)، گسترش و ترویج و نشر احادیث اهل بیت در جامعه و تجلیل از حافظان احادیث اهل بیت را از مهمترین اهداف جشنواره حفظ ۴۰ حدیث رضوی عنوان کرد.