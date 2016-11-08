مسئولین بسیجی کرمانشاه اتاق فکری برای رفع بیکاری تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جاسمی امروز سه شنبه در جلسه شورای قشر بسیج کارمندان اظهار داشت: با وجود برخورداری کرمانشاه از ظرفیت های متعدد، در کنار مشکلات اقتصادی، بیکاری از جمله معضلات مبتلا به استان ما است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به همین منظور باید اتاق فکری جهت رفع مشکلات تشکیل شود که البته بهترین اتاق فکر در بدنه بسیج قابل تشکیل است.

جاسمی با انتقاد از اینکه چرا از منابع و بودجه استان ما به سایر استانها تزریق می شود گفت: در زمان اقای احمدی نژاد، آقای ابراهیم عزیزی نماینده تام الاختیاری وی برای رفع مشکلات استان ما بود.

وی افزود: اما در حال حاضر اقای نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور از بودجه و منابع استان ما به گیلان داده است.

جاسمی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر اقتصادی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه ۳۸سال است که درگیر جنگ است چه اینکه از دو سال قبل از جنگ تحمیلی درگیر جنگ بوده و کماکان با نیروهای پژاک درگیر است.

وی با اشاره به اینکه بسیج مرز نمی شناسد افزود: باید برای دشمنان بیم آفرین برای دوستان امید آفرین و برای جوانان شورآفرین باشیم.