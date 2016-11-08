تولید علم تنها در مقاله خلاصه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی گفت: دستیابی به رتبه اول علم و فناوری در منطقه چشم انداز کشور در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و کشور نیروی انسانی کافی برای دستیابی به این رتبه را دارد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های خوبی در این زمینه در وزارت علوم صورت گرفته اما این تلاش ها به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و ما نیازمند منابع مالی کافی برای فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ها برای تحقیق و پژوهش جامعه علمی کشور هستیم.

ارشاد تاکید کرد: تولید علم تنها در تولید مقاله خلاصه نمی شود و نگارش مقاله تنها یکی از شاخص های تولید علم به شمار می آید.

وی متذکر شد: برای دستیابی به تمامی اهداف علمی کشور نیازمند عظمی همگانی در این زمینه هستیم تا به اهداف عالی کشور دست یابیم و شاهد دانشگاه هایی کار آفرین باشیم تا دانشجویان خود صاحب ایده و از توانایی تولید برخوردار باشند.

رئیس دانشگاه شیراز یاد آور شد: در تمامی علوم باید به اخلاق نیز توجه شود و مواد و متالورژی نیز از این قاعده مستثنی نیست و اخلاق باید به عنوان خروجی این شاخه علمی نیز قرار گیرد.

ارشاد تاکید کرد: اگر در تمامی علوم دستاورد اخلاقی در جامعه محقق نشود، ما در رسالت علمی خود موفق نبوده ایم.