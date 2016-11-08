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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

رئیس دانشگاه شیراز:

تولید علم تنها در مقاله خلاصه نمی شود

تولید علم تنها در مقاله خلاصه نمی شود

شیراز- رئیس دانشگاه شیراز گفت: تولید علم تنها در تولید مقاله خلاصه نمی شود و نگارش مقاله تنها یکی از شاخص های تولید علم به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی گفت: دستیابی به رتبه اول علم و فناوری در منطقه چشم انداز کشور در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و کشور نیروی انسانی کافی برای دستیابی به این رتبه را دارد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های خوبی در این زمینه در وزارت علوم صورت گرفته اما این تلاش ها به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و ما نیازمند منابع مالی کافی برای فراهم کردن  تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ها برای تحقیق و پژوهش جامعه علمی کشور هستیم.

ارشاد تاکید کرد: تولید علم تنها در تولید مقاله خلاصه نمی شود و نگارش مقاله تنها یکی از شاخص های تولید علم به شمار می آید.

وی متذکر شد: برای دستیابی به تمامی اهداف علمی کشور نیازمند عظمی همگانی در این زمینه هستیم تا به اهداف عالی کشور دست یابیم و شاهد دانشگاه هایی کار آفرین باشیم تا دانشجویان خود صاحب ایده و از توانایی تولید برخوردار باشند.

رئیس دانشگاه شیراز یاد آور شد: در تمامی علوم باید به اخلاق نیز توجه شود و مواد و متالورژی نیز از این قاعده مستثنی نیست و اخلاق باید به عنوان خروجی این شاخه علمی نیز قرار گیرد.

ارشاد تاکید کرد: اگر در تمامی علوم دستاورد اخلاقی در جامعه محقق نشود، ما در رسالت علمی خود موفق نبوده ایم.

کد مطلب 3818924

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