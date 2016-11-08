به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر خرم آباد که با موضوع گزارش شهرداری درخصوص آبگرفتگی معابر شهر بر اثر وقوع سیلاب شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: ما وارث کارهای غیرمطالعاتی در سطح شهر خرم آباد هستیم و باید بپذیریم در سطح شهر ابتدا پروژه ها ایجاد شده سپس روی آن ها مطالعه صورت می گیرد.

وی دفع آب های سطحی را اصلی ترین معضل شهر خرم آباد دانست و عنوان کرد: مشکل دفع آب های سطحی زیرگذر امام حسین (ع) هر ساله معضل جدی شهر بوده و انگار قرار نیست این ضعف عمده رفع شود.

رئیس شورای شهر خرم آباد افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر، تجمع نخاله ها، عدم نظارت درست شهرداری بر پروژه ها و ... باعث ایجاد بحران هایی در هنگام سیل در شهر می شود.

حسین پور منطقه گلدشت خرم آباد را یکی از مناطق مشکل دار شهر دانست و گفت: این منطقه به لحاظ شیب بندی مشکل داشته و ضوابط شهری از سوی تعاونی های سازنده در آن رعایت نشده لذا این معضل اکنون گریبانگیر شهرداری شده و مدام از وجود آن می نالد.

وی بر لزوم تخصیص مقداری از بودجه سال آینده شهرداری به منظور دفع آب های سطحی شهر خرم آباد تاکید کرد و افزود: باید بپذیریم اگر زیرساخت های شهر را تامین، نظارت ها را بیشتر و دبی آب را پایین می آوردیم در بارندگی شب گذشته خرم آباد میزان تبعات کمتر بود.

رئیس شورای شهر خرم آباد گفت: لازم است شهردار خرم آباد برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود را برای رفع مشکلات شهری و نقاط مشکل دار شهر به صورت مکتوب نوشته و در اختیار شورای شهر قرار دهد.

حسین پور افزود: شهردار خرم آباد باید مکتوب اعلام کند رفع نقاط مشکل دار شهر چقدر هزینه نیاز دارد شورای شهر از محل فروش املاک شهرداری هم که شده این هزینه ها را پرداخت کند.