دولت هیچ امکاناتی در اختیار خانه احزاب قرار نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه شورای مرکزی ششمین دوره خانه احزاب ایران به ریاست قدرتعلی حشمتیان روز گذشته(دوشنبه) با حضور محمدحسین مقیمی قائم مقام و معاونت سیاسی وزارت کشور و اعضای شورای مرکزی و هیئت بازرسی در محل خانه احزاب ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه یدالله طاهرنژاد خزانه‌دار شورای مرکزی خانه احزاب، گزارشی از امور مالی خانه احزاب ایران ارائه کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت، ارگان‌ها و نهادها هیچگونه امکاناتی برای فعالیت خانه احزاب در اختیار ما قرار نداده و نمی‌دهند و هیئت رئیسه خانه احزاب با مشکلات مالی مواجه است، تقاضا می‌شود تا با ایجاد ردیف در بودجه سال آتی که ریاست سازمان برنامه و بودجه وعده داده‌اند، به استناد مجمع عمومی سال گذشته خانه احزاب ایران، ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان و سالیانه ششصد هزار تومان به عنوان حق عضویت، از سوی تمامی احزاب عضو به حساب خانه احزاب ایران واریز شود.

وی ادامه داد: با تصویب شورای مرکزی، مهلت واریز حق عضویت سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای شورای مرکزی و هیئت بازرسی تا آخر آبان ماه ۱۳۹۵ و برای بقیه احزاب حداکثر تا قبل از برگزاری همایش فصلی خانه احزاب ایران تعیین شد.

همچنین در این جلسه، پس از گزارش سیدمحمد میرباقری رئیس کمیته انتخابات و مرتضوی کیاسری عضو دیگر شورای مرکزی خانه احزاب، که در جلسات کمیسیون سیاسی دولت در رابطه با اصلاح قانون انتخابات شرکت کرده بودند، مصوب شد کمیته‌های حقوقی به ریاست محمدجواد حق شناس و انتخابات به ریاست سیدمحمد میرباقری ظرف دو هفته آینده، بصورت مشترک با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با انتخابات و نظرخواهی از احزاب کشور، پس از تجمیع نظرات در شورای مرکزی، با مستندات کامل، رئیس کمیته انتخابات به عنوان نماینده شورای مرکزی کما فی‌السابق در جلسات کمیسیون سیاسی دفاعی دولت شرکت کنند.

در رابطه با تدوین و ابلاغ ایجاد دفاتر استانی خانه احزاب در سراسر کشور، ابتدا کارگروه مربوطه(حسین کنعانی مقدم، امیر اسلامی تبار، محمدجواد حق شناس) پیش‌نویس آماده شده در این رابطه را به استناد اساسنامه در جلسه مطرح و پس از صحبت‌های مخالف و موافق، به ترتیب نظرات کارشناسی آقایان حسین کاشفی، عبدالحسین روح الامینی، مصطفی کواکبیان، حسین کمالی، شهاب الدین صدر، حسن غفوری‌فرد، مهدی علیخانی و فرج کمیجانی شنیده شد.

همچنین با تذکر آئین نامه‌ای مرتضوی کیاسری، ولی زاده و میرعطایی، در نهایت رئیس خانه احزاب با اخذ رأی از اعضای جلسه، مقرر کرد تا این آئین نامه که توسط اعضای کمیته حقوقی سال گذشته تنظیم شده بود، توسط اسلامی تبار رئیس کمیته حقوقی سال قبل در کانال و گروه تلگرامی رسمی خانه احزاب ایران گذاشته شود تا نظرات نهائی احزاب در سطح کشور ظرف یک هفته، اخذ و پس از تجمیع آن، در دستور بیست و هشتمین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران در این جلسه ضمن عرض خیرمقدم به قائم مقام وزیر کشور و معاونت سیاسی وی و تشکر از همکاری و همراهی اعضای شورای مرکزی و هیئت بازرسی اظهار داشت: در رابطه با ملاقات با سران قوا در دو هفته گذشته پیگیری شده و همچنین برای دعوت از وزرا و رؤسای سازمان‌ها به جلسات شورای مرکزی نیز مکاتباتی صورت گرفته و همچنین برای همایش فصلی خانه احزاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات» از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دعوت شده است.

وی افزود: در رابطه با کانال و گروه‌های تلگرامی جعلی که بعضی از افراد بدون مجوز با سوء استفاده از نام خانه احزاب ایران تشکیل داده‌اند، ابتدا بخشنامه¬ای صادر کرده و به خبرگزاری‌ها اعلام شده، که در صورت عدم توجه به تذکرات در هفته آتی از طریق کمیته حقوقی خانه احزاب ایران به پلیس فتا و دادسرای رسانه اعلام جرم خواهیم کرد.

رئیس خانه احزاب همچنین تصریح کرد: انتظار داریم دولت محترم در رابطه با بحث یارانه و تجهیز کامل خانه احزاب و امور رفاهی و خدماتی، ما را یاری دهند.

حشمتیان افزود: احکام رؤسای کمیته‌ها که توسط شورای مرکزی انتخاب شده‌اند با هماهنگی وزارت کشور تهیه شده و امروز از قام مقام وزیر کشور تقاضا کردیم، تا احکام دوستان را به آنان تقدیم کند.

در پایان این جلسه، محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور احکام رؤسای کمیته‌های سال دوم دوره ششم خانه احزاب ایران را تحویل و طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش اعضای شورای مرکزی خانه احزاب گفت: آقای حشمتیان در طول دو ماه گذشته تلاش فراوانی در راستای پیشبرد اهداف خانه احزاب ایران در سطح کشور انجام دادند که قابل تقدیر است و بنده هم به نوبه خود هر آنچه در توان دارم برای کمک به خانه احزاب در دولت انجام و پیگیری خواهم کرد. دولت تدبیر و امید نیز کمافی السابق از خانه احزاب ایران حمایت کرده و خواهد کرد. همچنین استانداران و مجموعه وزارت کشور نیز در رابطه با تشکیل دفاتر خانه احزاب ایران در سطح کشور با نظر شورای مرکزی همراهی خواهند کرد.