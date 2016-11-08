جلسه فنی منصوریان با بازیکنان/ ناراحتی سرمربی از وضعیت غفوری

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه شنبه استقلال در کمپ زنده یاد حجازی و با حضور ۲۰ تماشاگر برگزار شد.

* خسرو حیدری، رابسون جانواریو، روزبه چشمی و امید ابراهیمی غایبان تمرین امروز بودند.

* علیرضا منصوریان سرمربی استقلال بعداز آنکه متوجه شد ووریا غفوری مدافع تیمش باید زانویش را به تیغ جراحان بسپارد ناراحت بود.

* منصوریان ابتدا با رحتمی سپس با بهتاش فریبا دقایقی در خصوص شرایط تیم و دیدار برابر صبا گفتگو کرد. وی سپس به مدت 30 دقیقه با بازیکنان جلسه ای را درباره دیدار با صبای قم و آنالیز این تیم برگزار کرد.

* آبی پوشان پس از ۷۰ دقیقه تمرینشان به پایان رسید و قرار است بازیکنان پس از صرف ناهار آماده حضور در مراسم ترحیم زنده یاد پورحیدری شوند. این مراسم از ساعت ۱۶ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز ۲۸ آبان ماه و از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی میزبان صبای قم در ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود.