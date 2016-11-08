جذب ۵۲۵ نفر در دانشگاه علوم پزشکی قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، غلامحسین حیدری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این آزمان ۲۱ آبان ماه از طریق سازمان سنجش برگزار میشود که برای استان قم ۵۲۵ مجوز استخدامی کسب شده است.
وی عنوان داشت: از این تعداد مجوز استخدامی، ۳۱۱ نفر پرستار، ۲۰ ماما، ۱۶ نفر کارشناس اتاق عمل، ۱۳ نفر کارشناس هوش بری، سه نفر کارشناس آزمایشگاه، یک نفر کارشناس بهداشت حرفهای، سه نفر کارشناس تغذیه، ۶ نفر کارشناس رادیولوژی، یک نفر کارشناس روانشناسی، یک نفر کارشناس کاردرمانی و... خواهند بود.
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: همچنین سه نفر پزشک عمومی که صرفا برای اورژانس ۱۱۵ قم هستند جذب میشوند و از سوی دیگر ۳۱ نفر کارشناس فوریت های پزشکی و ۴۷ نفر کاردان فوریت های پزشکی خواهند بود.
حیدری تصریح کرد: در این زمینه همچنین ۶ نفر به عنوان اوپراتور بیسیم اورژانس ۱۱۵، دو نفر به عنوان کارشناس ارتباط رادیویی و ۱۰ نفر هم به عنوان کارشناس دیسپیچ اورژانس انتخاب خواهند شد.
وی افزود: بعد از اعلام برگزاری آزمون و اعلام نتایج، مصاحبه و کار عملی برگزار خواهد شد تا بتوانیم آنها را جذب و به کادر دانشگاه اضافه کنیم.
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در خصوص پرستاران نیز اغلب افرادی که جذب میشوند بیشتر در بیمارستانهای در حال احداث از جمله شهدای نیروگاه و فرقانی فعالیت خواهند کرد.
حیدری گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته اخذ مجوز برای جذب ۷۰ نیرو در بخش های ویژه بیمارستانی از جمله ICU، NICU و... است که پذیرش خواهند شد و پنج نفر نیز مخصوص تختهای LDR هستند.
وی با اشاره به افزایش پایگاههای اورژانس در دولت یازدهم بعد از اجرای طرح تحول گفت: این پایگاهها به صورت گستردهای رشد یافته که نیاز اساسی قم است و به همین منظور ۹۷ نفر نیز نیرو جذب مرکز فوریتهای پزشکی استان قم خواهند شد.
نظر شما