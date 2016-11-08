شکست تیم فوتبال جوانان ایران مقابل کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان ایران امروز سه شنبه در اولین دیدار خود در تورنمنت کره جنوبی به مصاف تیم این کشور رفت و با نتیجه یک به ۳ نتیجه را به حریف واگذار کرد.

تک گل ایران را رضا جعفری در دقیه ۶۱ به ثمر رساند. همچنین گل های تیم کره از روی نقطه پنالتی توسط پیک سِئونگ و لی یو هیون(۲ گل) زده شد.

نیما میرزا زاد- امیر حسین امیر طاهری- عارف غلامی- نیما طاهری- ابوالفضل رزاق پور-محمد سلطانی مهر(سینا خادمپور )- رضا شکاری-مهدی مهدیخانی(نجاریان)- علی طاهران- حسین ساکی(علی شجاعی ) و رضا جعفری به مصاف تیم کره جنوبی رفتند.