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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

سرپرست ورزش و جوانان خراسان شمالی مطرح کرد:

کسب ۲مدال نقره توسط نماینده خراسان شمالی دررقابت‌های دوچرخه سواری

کسب ۲مدال نقره توسط نماینده خراسان شمالی دررقابت‌های دوچرخه سواری

بجنورد- سرپرست ورزش و جوانان خراسان شمالی از کسب دو مدال نقره توسط نماینده استان در رقابت‌های دوچرخه سواری جانبازان و معلولان کشور خبر داد.

عباس شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های قهرمانی دوچرخه‌سواری جانبازان و معلولان کشور به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم بهمن گلبارنژاد به میزبانی شیراز برگزار شد.

وی بابیان این موضوع که دوچرخه‌سوار استان با کسب دو عنوان نایب‌قهرمانی خوش درخشید تصریح کرد: احمد حسن‌آبادی از خراسان شمالی توانست دو مدال نقره را از آن خود کند.

سرپرست ورزش و جوانان خراسان شمالی بیان داشت: این مسابقات در پنج کلاس ورزشی سی ۱ تا سی ۵ در شیراز برگزار شد.

وی افزود: احمد حسن‌آبادی نماینده خراسان شمالی در مسابقات تایم تریل و سه هزار متر جانبازان و معلولان کشور با غلبه بر حریفان خود در گروهپس از نماینده تهران و در سه هزار متر انفرادی نیز در سکوی دوم کشور ایستاد.

کد مطلب 3818972

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