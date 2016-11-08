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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

فدریکا موگرینی مطرح کرد:

آمادگی ادامه مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

آمادگی ادامه مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علیرغم نگرانی های موجود درباره سرکوب ها در ترکیه، کشورهای عضو آماده اند تا مذاکرات پیوستن آنکارا به اروپا را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی کشورهای عضو این اتحادیه برای ادامه رایزنی ها با ترکیه در تمام سطوح خبر داد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیرغم نگرانی ها از سرکوب های شدیدِ پس از کودتا در ترکیه آماده است تا به مذاکرات برای پیوستن این کشور به اروپا ادامه دهد.

وی تأکید کرد: لذا اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه اعلام می کند.

لازم به ذکر است، به دنبال تلاش حزب حاکم ترکیه برای احیای مجازات اعدام پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا نگرانی خود را در این خصوص اعلام و این اقدام را مخالف روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه توصیف کرده بود.

کد مطلب 3818984

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