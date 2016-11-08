آمادگی ادامه مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی کشورهای عضو این اتحادیه برای ادامه رایزنی ها با ترکیه در تمام سطوح خبر داد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیرغم نگرانی ها از سرکوب های شدیدِ پس از کودتا در ترکیه آماده است تا به مذاکرات برای پیوستن این کشور به اروپا ادامه دهد.

وی تأکید کرد: لذا اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه اعلام می کند.

لازم به ذکر است، به دنبال تلاش حزب حاکم ترکیه برای احیای مجازات اعدام پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا نگرانی خود را در این خصوص اعلام و این اقدام را مخالف روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه توصیف کرده بود.