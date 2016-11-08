افتتاح ۷ بلوک زایشگاه استاندارد در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صانعی ظهر سه شنبه، در مراسم افتتاح بلوک زایشگاه استاندارد در بیمارستان عیسی بن مریم (ع) همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: در استان اصفهان ۷ بلوک زایشگاه استاندارد در بیمارستان های الزهرا (س) و عیسی بن مریم (ع) و شهرهای اردستان، خوانسار، شهرضا، مبارکه و نطنز افتتاح شد.

وی بیان داشت: این بلوک های زایمانی در مساحت دو هزار و ۴۷۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: مراسم افتتاح بلوک‌های زایمانی تک نفره در استان اصفهان در بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان برگزار شد.

وی اظهار داشت: امروز ۷۱۴ بلوک زایمان طبیعی بطور همزمان در کشور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

صانعی بیان داشت: سه مدل زایشگاه در دنیا تعریف شده است که شامل سنتی، ال دی آر (LDR) و ال دی آر پی است و بهترین مدل، ال دی آر ( بلوک زایمانی تک نفره ) است که در آن یک اتاق ویژه به مادر باردار برای زایمان تخصیص می یابد.

وی بیان داشت: در زایشگاه های سنتی هر مرحله در یک فضای جداگانه انجام می شود اما در زایشگاه ال دی آر، سه مرحله نخست در یک فضای اختصاصی برای مادر باردار انجام می شود بدین ترتیب امکان حضور همراه با مادر باردار از جمله همسر وی، فراهم شده است.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نرخ سزارین در استان اصفهان ۵۵.۴ درصد است.