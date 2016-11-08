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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

شهردار جهرم:

پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه در جهرم احداث می‌شود

پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه در جهرم احداث می‌شود

جهرم- شهردار جهرم از احداث یک پارکینگ شش طبقه و دو پارکینگ مکانیزه در خیابان‌های پرتردد این شهر خبر داد.

سیاوش قزلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: احداث پارکینگ طبقاتی تدبیری است که مسئولان جهرم برای زدودن معضل ترافیک از چهره این شهر اندیشیده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی کنترل ترافیک شهری افزود: برای حل این معضل در دو خیابان پرترافیک شهر جهرم ساخت پارکینگ طبقاتی مکانیزه با ظرفیت ۳۵۰ خودرو در دستور کار قرار گرفته است.

سیاوش قزلی به برگزاری مناقصه احداث این دو پارکینگ اشاره کرد و گفت: مساحت تعیین شده برای ساخت این پارکینگ‌ها ۱۲۰ متر مربع است.

شهردار جهرم همچنین با اشاره به ایجاد یک پارکینگ ۶ طبقه در خیابان مرکزی شهر جهرم بیان کرد: عملیات احداث این پروژه با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در ۲ فاز اجرایی می‌شود.

کد مطلب 3818991

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