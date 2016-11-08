واردات محصولات کشاورزی پنج میلیارد دلار کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه با بخش مهمی از جمعیت کشور در بخش کشاورزی سرو کار داریم، افزود: باید مسائل و موانع در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه هستیم، ادامه داد: بخش کشاورزی از مهم ترین بخش ها در زمینه توسعه اقتصادی است و باید گندم که یک محصول استراتژیکی برای کشور است مورد توجه قرار گیرد و طی سال ۹۲ میزان گندم خریداری شده از کشاورزان ۷۰۰ هزار تن بود و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و طی سالجاری ۱۱.۵ میلیون تن گندم خریداری شد و ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی چهار برابر سال ۹۲ پرداخت شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی و رفع چالش های بودجود آمده از جانب تحریم ها، نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی هستیم، گفت: در قانون بودجه برای خرید تضمینی گندم میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و فروش ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق نیز به موقع به دادمان رسید.

آقایی افزود: در حال حاضر برای خرید گوجه‌فرنگی، کشمش و مرکبات با مشکل مواجه‌ هستیم واین در حالی است که طی سه سال گذشته تنظیم بازار مبتنی بر واردات بود.پ و ما در بحث کشمش با آمریکا رقابت می کنیم.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با توجه و حمایت ازتولید داخلی، نیاز به اخذ مجوزهای خاص برای صادرات را از سیستم خارج کرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای بهره وری درست از آب و توسعه گلخانه‌ها، برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته و سرمایه بانک کشاورزی به طرق مختلف افزایش می‌یابد و بانک نیز تا به امروز در سرمایه‌گذاری و کمک به سرمایه‌گذاران عملکرد مطلوبی داشته است.

آقایی گفت: در نظام ترویج آموزش کوچکترین تغییرات در چگونگی کشت محصولات در اسرع وقت به دورترین نقاط روستایی اطلاع داده می‌شود.

ایران متنوع ترین گیاهان دارویی را دارد

وی به بحث گیاهان دارویی اشاره کردو گفت: گیاهان دارویی ایران از نظر تنوع با آمریکا رقابت می‌کند ولی از نظر اسانس از گیاهان موجود در آمریکا برتر هستند و باید توجه ویژه به بخش گیاهان دارویی داشته باشیم و ایران متنوع ترین گیاهان دارویی را دارد و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ابراز کرد: ما نباید از تولید بترسیم و مدیریت وبرنامه ریزی برای تولید را داشته باشیم.

آقایی افزود: امسال پسته یکی از عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور بود و امروزه بیش از ۱۰ استان این محصول را تولید می‌کنند در حالی که این محصول تا چند سال پیش فقط در کرمان و سمنان تولید می‌شد.

پنج هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی هزینه شده است

آقایی افزود: استان زنجان یک بیستم اراضی کشاورزی را در اختیار دارد و سالانه یک چهلم محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند از این رو هنوز راه زیادی در پیش دارد.

وی یاد آورشد: خوشبختانه طی دو سال گذشته با رشد پنج درصدی در بخش کشاورزی مواجه بودیم و واردات مان نیز از سال ۹۲ تا به امروز، بیش از پنج میلیارد دلار کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ابراز کرد: امروز هر کشاورزی که بخواهد ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی وارد کند با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌شود و ضریب مکانیزاسیون نیز در دولت فعلی به ۱.۵ رسیده در حالی که در دولت قبلی زیر یک بود.

آقایی گفت: از خط اعتباری بانک کشاورزی نیز پنج هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی سه سال پیش در انبارهای کشور ۵۰ هزار تن کود هم نداشتیم ولی در حال حاضر هر کشاورزی می‌تواند کود مورد نیاز خود را با هر میزان که خواست (براساس آزمایشات خاک) دریافت کند.

در بحث آبیاری تحت فشار مشکل نداریم

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار تن از بذرهای مورد نیاز کشور نیز در داخل تولید شده و همچنین در ابتدای کار دولت فقط برای ۱۸ روز ذخایر استراتژیک داشتیم ولی در حال حاضر حداقل برای ۶ ماه ذخایر استراتژیک داریم.

آقایی افزود: سیاست ما بر این است که صیفی جات و سبزی جات را از فضای باز به فضای بسته ببریم و خط اعتباری برای این امر اختصاص یافته است و توسعه گلخانه ها هم در دستور کار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در بحث آبیاری تحت فشار مشکل نداریم و این طرح ماندگار و مستمر است و پیمانکاران زیادی بر اجرای این طرح علاقمند هستند.