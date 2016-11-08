اعلام اسامی بازیکنان تیم زیر ۲۰ سال فوتسال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال به منظور حضور مقتدرانه در مسابقات آسیایی ۲۰۱۷ از روز شنبه ۲۲ آبانماه آغاز و تا روز دوشنبه ۲۴ آبانماه ادامه خواهد داشت.

علی صانعی سرمربی تیم زیر ۲۰ سال اسامی بازیکنانی که در اولین مرحله از اردو باید حضور داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد:

توحید لطفی- حسین زرمی- بهنام منال- سامان دشن و سجاد افضلی از آذربایجان شرقی، ماهان سلطانیان از زنجان، محمدرضا ده بزرگی- رضا زارع - علی حاصلی و سید علی حسینی از فارس، سید حسین رضوی- وحید حاجی اسماعیلی زاده - سید امین موسی زادگان و حسین حبیبی از قم، سینا صمدی- بهداد شیخ احمدی و متین احمدی از کردستان، علی حسن پور از مازندران، امیر باقی و سجاد قاسمی از مرکزی، افشین گل محمدی از همدان.

این بازیکنان باید خود را روز شنبه ۲۲ آبانماه راس ساعت ۱۲ در کمپ تیم های ملی- مهمانسرای شماره یک - به کادر فنی معرفی کنند.

صانعی همچنین اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی دوم که از ۲۴ تا ۲۶ آبانماه برگزار می شود را به شرح زیر اعلام کرد:

محمدرضا احمدی-جاوید طهماسبی-علی موذن صفایی-سید علی موسوی و دانیال شعاعی از اصفهان، محمد حیدری-علی خدادادی-یاسر خرقانی-علی خلیل وند- مهدی شریفیان از البرز، مهدی کرمی از ایلام، علی اصلانی و ابوالفضل شهبازی از تهران، سهند رضا پور - علیرضا مجیدی - حمیدرضا کریمی و مسعود سلیمانی از قزوین، بهنام فکور - علی یداللهی و محمد جامع از مرکزی.

بازیکنان باید خود را روز دوشنبه ۲۴ آبانماه راس ساعت ۱۵ در کمپ تیم های ملی- مهمانسرای شماره یک به کادر فنی معرفی کنند.