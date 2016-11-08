مشکلی درتامین اعتبار تعمیر و نگهداری گلزار شهدای همدان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدا با بیان اینکه برخی قول‌ها محقق نشده چراکه اعتبارات کم و توقعات بالاست عنوان کرد: ۷۰ درصد درخواست‌ها انجام شده اما تخصیص اعتبارات دیر محقق شده و ۵۰ درصد منابع تزریق شده است.

عراقی با تاکید بر توجه به ساماندهی گلزار شهدا، افزود: اگر غفلتی در زمینه ساماندهی گلزار شهدای استان همدان صورت گرفته دلیل بر بی‌اهمیتی موضوع نیست چراکه اعتبارات محدود است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا موضوع مردمی است و شهرداری باید تا آنجایی که می‌تواند کار انجام دهد و فرمانداران نیز با اختیارات خود در این زمینه کار کنند، گفت: امیدواریم در سال‌های آینده اعتبارات بیشتری در این زمینه تخصیص یابد.

عراقی گفت: برای تعمیر و نگهداری گلزار شهدا مشکل خاصی در تامین اعتبار نیست و پس از ساماندهی، اعتبار ساماندهی برای تعمیر اختصاص داده می شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان همدان نیز با بیان اینکه تاکنون در استان در زمینه ساماندهی گلزار شهدا کارهای خوبی صورت گرفته و همدان در این زمینه پیشرو بوده است، گفت: درحال حاضر ۴۹ گلزار با ۱۲۲ مزار ساماندهی نشده است.

۲۲ شهید به شهدای استان همدان اضافه شد

ناصر عارف با بیان اینکه از سال گذشته ۲۲ شهید به شهدای استان همدان اضافه شده‌ که از این تعداد ۱۸ شهید در شهرستان همدان، دو شهید در شهرستان ملایر و دو شهید در شهرستان بهار آرمیده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۴۴ مزار شهدا نیاز به ساماندهی دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان با بیان اینکه ۹ شهید مدافع حرم از سال گذشته وارد استان شده‌اند که خانواده آنها انتظار دارند ساماندهی گلزار این شهیدان هر چه سریع‌تر انجام شود و حتی در این زمینه با دفتر مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری نامه‌نگاری کرده‌اند، گفت:‌ مطالبات باید محقق شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان ملایر ۱۱ شهید دوران دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم اضافه شده که با ۲۰ میلیون تومان نمی‌شود کاری انجام داد، افزود: خانواده شهیدی که در دهه ۶۰ فرزندش را از دست داده یا شهیدی که برای دفاع از وطن به سوریه رفته، انتظار ساماندهی مزار شهیدش را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

درخواست ۱۲۰ میلیون تومان برای ساماندهی مزار سردار شهید همدانی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه برای ساماندهی مزار سردار شهید همدانی ۱۲۰ میلیون درخواست شده است، افزود:‌ استاندار همدان در راستای ساماندهی گلزار شهدای شهرستان نهاوند قول ۲۰۰ میلیون اعتبار را داد اما تاکنون محقق نشده است.

فرماندار شهرستان کبودراهنگ نیز با بیان اینکه ۱۰۱ گلزار شهدا در شهرستان کبودراهنگ وجود دارد، اظهار داشت:‌ این شهرستان دارای سه گلزار شهدای شهری و ۹۸ گلزار شهدای روستایی است.

احسان قنبری با اشاره به وجود ۶۳۹ مزار شهید در شهرستان کبودراهنگ گفت: ۱۳۴ مزار در شهر و ۵۰۵ مزار در روستاها است که تا پایان سال گذشته گلزارهای شهدای این شهرستان ساماندهی شده اند.

وی با بیان اینکه برخی دهیاران برای ساماندهی گلزار شهدا به پیمانکاران پروژه بدهی دارند خواستار پرداخت این معوقات شد.

فرماندار شهرستان بهار نیز با بیان اینکه شهرستان بهار ۶۰۹ مزار شهدا در چهار شهر و ۴۷ روستا دارد، اظهار داشت:‌ در ۴۷ روستای دارای مزار شهدا تنها ساماندهی ۲۰ مزار باقی مانده که ۸۴ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.

گلزار شهدای شهر لالجین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محسن مرادی‌پناه بابیان اینکه در شهرستان بهار ۱۱ شهید گمنام وجود دارند که سه شهید در شهر بهار، سه شهید در شهر لاله‌جین، دو شهید در شهر مهاجران و دو شهید در شهر صالح آباد آرمیده‌اند، گفت: مزار شهدای گمنام شهر بهار ساماندهی شده‌ و گلزار شهدای شهر لالجین نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار شهرستان ملایر نیز از وجود یک‌هزار و ۳۶۰ مزار شهید در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: ۱۳ مزار در این شهرستان ساماندهی نشده‌ است.

عبدالحسین رضایی با بیان اینکه برخی گلزارهای شهدا در ملایر نیاز به مرمت دارند، گفت: ملایر ۲۱ شهید گمنام دارد و از ۱۲۴ گلزار روستایی در این شهرستان، ۲۹ گلزار مشکل آب، ۳۹ گلزار مشکل برق و ۲۷ گلزار مشکل راه دارند.

فرماندار شهرستان رزن نیز از وجود ۹۹ گلزار شهدا و ۴۴۸ مزار شهدا در شهرستان رزن خبر داد و اظهار داشت: در این شهرستان پنج گلزار شهری و ۹۰ گلزار روستایی وجود دارد.

فتحعلی حسینی با بیان اینکه رزن نخستین شهرستانی بود که ساماندهی گلزار شهدا را به اتمام رساند، گفت: طرح ساماندهی گلزار شهدای گمنام قروه درجزین تهیه شده و در حال بررسی است.

کریم حمیدوند فرماندار شهرستان نهاوند نیز با بیان اینکه ۸۵۳ مزار شهدا در این شهرستان وجود دارد، اظهار داشت:‌ برای ساماندهی ۶۶ مزار و ۳۳ گلزار شهدا، ۲۲۲ میلیون تومان پیشنهاد داده شده است.

فرماندار فامنین نیز با بیان اینکه در این شهرستان ۱۷۵ مزار شهید وجود دارد، اظهار داشت: از ۳۳ گلزار شهید در این شهرستان، ۳۰ گلزار روستایی و سه گلزار روستایی است.