احداث جاده دوبانده ویژه شهرک صنعتی قرچک/سرمایه گذاران به صف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای اتحادیه آجیل و خشکبار تهران و تولیدکنندگان این صنف از شهرک صنعتی قرچک اظهار داشت: شهرک صنعتی قرچک به دلیل برخورداری از شرائط و ویژگی های جغرافیایی مورد توجه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: زیرساخت های و امکانات لازم برای حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصادی در شهرک صنعتی قرچک فراهم شده است.

حضور اتحادیه های مختلف در شهرک صنعتی قرچک

وی ادامه داد: مسئولان شهرستان قرچک از حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی این شهرستان استقبال می کنند و این امر را در راستای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد منطقه می دانند.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به اعلام آمادگی برخی از اتحادیه ها برای حضور در شهرک صنعتی این شهرستان اضافه کرد: اتحادیه خشکبار و آجیل از جمله اتحادیه هایی محسوب می شود که برای حضور در شهرستان اعلام آمادگی کرده است.

وی بیان داشت: بدون تردید حضور واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصادی، علاوه بر رشد و توسعه شهرستان به بهبود وضعیت اشتغال کمک خواهد کرد.

مرسلپور تأکید کرد: تلاش داریم تا بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و شورای توسعه و برنامه ریزی استان، زمینه حضور دیگر اتحادیه ها و واحدهای تولیدی را در شهرک صنعتی قرچک فراهم آوریم.

فرماندار شهرستان قرچک متذکر شد: مسئولان شهرستان و شهرک صنعتی قرچک از هیچ تلاشی برای تسهیل در واگذاری زمین و انجام عملیات اداری دریغ نخواهند کرد.

الحاق ۳۰۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی قرچک در دستور کار قرار دارد

وی با اشاره به پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهرستان قرچک یادآور شد: شهرک صنعتی قرچک می تواند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهرستان قدم های موثری را بردارد و استفاده از حداکثر ظرفیت این شهرک صنعتی در اولویت قرار گرفته است.

مرسلپور افزود: یکی از مهمترین اولویت های شهرستان، بررسی مشکلات محور مواصلاتی به شهرک صنعتی قرچک بود که مقرر شد تا ضمن احداث جاده ای از جاده اصلی قرچک به شهرک، جاده دوبانده ای ویژه این شهرک احداث شود.

فرماندار شهرستان قرچک با تشریح برخی دیگر از اقدامات پیش بینی شده برای شکوفایی هر چه بیشتر این شهرک صنعتی گفت: همچنین پل روگذری به این جاده متصل می شود که موافقت های آن از سوی مجری طرح اخذ شده است.

وی با اشاره به این نکته که شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران و فعالان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قرچک در عرصه صادرات نیز پیش بینی شده است، گفت: عرضه محصولات آجیل و خشکبار به صورت مستقیم در شهرک نیز پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال الحاق ۳۰۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی قرچک هستیم، افزود: از همه ظرفیت های موجود برای رشد و توسعه شهرستان قرچک استفاده خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان قرچک در ادامه بار دیگر از حضور سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی استقبال کرد و گفت: مسئولان شهرستان قرچک از جمله مدیران شهرک صنعتی برای حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واحدهای تولیدی مختلف اعلام آمادگی می کنند و در این راستا آماده هر نوع همکاری هستند.

صنف آجیل و خشکبار تهران در شهرک صنعتی قرچک مستقر می شود

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران نیز در این مراسم با اشاره به آمادگی سرمایه گذاران برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اظهار داشت: اقدامات خوبی در شهرک صنعتی قرچک انجام شده است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مهم است، زیرساخت ها و امکانات موجود در شهرک صنعتی است که در این زمینه شهرستان قرچک موفق بوده است.

احمدی ادامه داد:صنف آجیل و خشکبار با توجه به شرائط جغرافیایی و همکاری مسئولان شهرستانی و برخورداری از امکانات مناسب در شهرک صنعتی قرچک مستقر خواهد شد.