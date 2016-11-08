به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله مسعودی فرید ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار کرد: کودک آزاری در کنار معضل اعتیاد، آسیبهایی هستند که به مهمترین دلایل بی سرپرستی و بد سرپرستی تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شده، گفت: از این تعداد تماس، حدود ۹ درصد آن مربوط به کودک آزاری بوده و هفت درصد آن نیز همسر آزاری بوده است.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده، اورژانس اجتماعی در ۱۴۰ شهر با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر کشور مستقر خواهد شد و تا کنون اورژانس اجتماعی در چهار هزار و ۲۰۰ مورد اقدام به خودکشی مداخله کرده و موفق بوده است.
ساماندهی کودکان کار نیازمند بودجه بیشتری است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کودکان کار و خیابانی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد کودکان کار و خیابانی با خانوادههای خود زندگی میکنند که باید آنها را وارد فرآیند مددکاری اجتماعی کنیم که در این مسیر، استانهای تهران، خوزستان، البرز، همدان و چهار محال و بختیاری به عنوان پایلوت معرفی شدهاند.
مسعودی فرید افزود: ۳۱ مرکز شبانه روزی و ۳۹ مرکز روزانه نگهداری کودکان کار و خیابانی در کشور فعال هستند که سال گذشته ۶ هزار کودک در این مراکز پذیرش شدند و ۱۰ هزار کودک را برای ساماندهی در سال ۹۵ پیش بینی کردهایم.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد کودکان کار و خیابانی غیر ایرانی هستند و کمکهای ما با این هدف است که آنها را کمتر در خیابانها ببینیم.
وی در خصوص اعتبارات ساماندهی کودکان کار و خیابانی گفت: سال ۹۰ اعتبارات این بخش ۶۰۰ میلیون تومان بود که این اعتبار امسال به ۱۲ میلیارد تومان رسید و برای سال آینده قولهایی داده شده تا به ۲۰ میلیارد تومان برسد، هر چند نیاز این حوزه دو برابر این مبلغ است.
افزایش اعتبار یک وعده غذای گرم در روستامهدها
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود ۱۷ هزار مهد کودک در کشور، یادآور شد: بیش از هشت هزار مهد کودک در روستاها و حاشیه شهرها وجود دارد که متوسط شهریهای که از آنها گرفته میشود، ۲۰ هزار تومان است.
مسعودی فرید افزود: اعتبار یک وعده غذای گرم در روستامهدها به ۵۰ میلیارد تومان رسیده که به میزان ۵۰ درصد در کاهش سو تغذیه موثر بوده است.
وی تصریح کرد: ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان، استانهایی هستند که تمامی روستامهدهای آنها از پوشش یک وعده غذای گرم برخوردار بودهاند.
فعالیت ۱۹۴ مرکز مداخله برای کاهش طلاق
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به همکاریهای این سازمان با قوه قضاییه برای کاهش آمار طلاق، گفت: ۱۹۴ مرکز مداخله برای کاهش طلاق در کشور وجود دارد که از مجموع ۱۱۵ هزار مراجعه در یک سال و نیم گذشته، حدود ۳۰ درصد آنها با سازش همراه بوده است.
مسعودی فرید افزود: این آمار بسیار امیدوار کننده است و به همین منظور سامانهای یرای ساماندهی به موضوع طلاق طراحی کردیم که در نیمه نخست امسال به طور آزمایشی در استان خراسان رضوی اجرا شد.
وی یادآور شد: این سامانه تا اواخر آذرماه در ۱۱ استان دیگر نیز راه اندازی خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال در تمامی استانها استقرار یابد.
اجرای طرح سلامت اجتماعی دانش آموزان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح نماد یا طرح سلامت اجتماعی دانش اموزان در کشور خبر داد و گفت: این طرح با محوریت وزارت آموزش و پرورش و ائتلاف چند دستگاه دیگر به منطور ارتقای سلامت اجتماعی دانش آموزان طراحی شده است.
مسعودی فرید تصریح کرد: در این طرح مددکاران اجتماعی به مدارس ورود میکنند و استانهای البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به عنوان پایلوت این طرح معرفی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: مددکاری اجتماعی سابقهای در حدود یک قرن در دنیا دارد و ما به تازگی به این طرح ورود کردهایم.
نظر شما