به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظرالمهدی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص جلسه ارائه گزارش آسیب های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: در رابطه با بحث آسیب های اجتماعی موضوع امنیت اخلاقی، اجتماعی و بررسی آسیب های مطابق با آن بر عهده پلیس بود.

سخنگوی ناجا به محور حاشیه نشینی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی اشاره و در رابطه با گزارش این آسیب گفت: یکی دیگر از مواردی که مطرح بود موضوع حاشیه نشینی و آسیب های مرتبط با این پدیده بود. متاسفانه وضعیت بسیار بدی در مناطق حاشیه‌نشین حاکم است.

وی افزود: بسیاری از افرادی که در این مناطق زندگی می کنند، وارد کانال های اصلی اجتماعی نمی شوند و بسیاری از کودکانی که در این مناطق هستند، به مدرسه نمی روند و از نعمت خانواده محروم هستند.

سخنگوی ناجا در خصوص اقدامات پلیس در مناطق حاشیه نشین گفت: ایجاد پایگاه ها و کلانتری های مشخص و همچنین در کنار ارائه آموزش های همگانی در این مناطق از جمله اقدامات ناجا محسوب می شود.

منتظرالمهدی با بیان اینکه این اقدامات راه حل معضلات حاشیه نشینی نیست، تصریح کرد: باید بسیاری از امکانات اولیه و مهم در مناطق حاشیه نشین ایجاد شود.

سخنگوی ناجا در خصوص تامین امنیت اخلاقی در جامعه گفت: نیروی انتظامی در بین ۲۶ دستگاه به عنوان یکی از دستگاه های مسئول در موضوع ترویج عفاف و حجاب است و اگرچه آخرین ایستگاه در بین نهادها مهم محسوب می شود، اما موضوعات پیشگیری و همچنین ترویج را به خوبی انجام می دهد.

وی افزود: در این راستا سعی‌مان این است که از ادبیات تکریم، تعظیم و تشویق برای ترویج موضوع عفاف و حجاب استفاده کنیم تا بتوانیم برای بازآفرینی افرادی که اصرار به هنجارشکنی دارند، اقدامات مناسبی انجام دهیم.

شیوه‌نامه نظارتی اجرای کنسرت‌ها در گرو تایید وزارت ارشاد

منتظرالمهدی در ادامه و در پاسخ به این سوال که موضوع شیوه نامه نظارتی بین ناجا و وزارت ارشاد مبنی بر چگونگی اجرای کنسرت‌ها به کجا رسید، گفت: مدت ها پیش این شیوه نامه نظارتی به وزارت ارشاد ارسال شده است و قرار است آنها نظر خود را اعلام کنند تا این شیوه نامه ابلاغ شود.

با کانون سردفتران اختلافی نداریم

سخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اختلاف بین ناجا و کانون سردفتران پیرامون سند رسمی خودرو اشاره و تصریح کرد: پلیس اختلافی در این زمینه ندارد بلکه معتقد است برگه سبزی که ناجا برای انتقال خودروها صادر می کند، سند رسمی محسوب می شود که علاوه بر کاهش هزینه، مردم نیز راحت تر خواهند بود.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی به تامین امنیت مرزها اشاره کرد و اظهار داشت: نیروهای نظامی با اشراف کامل و حضور حداکثری در مرزها حضور داشته و پایش جاده ها، پایانه ها و مرزها را برعهده دارند تا تسهیلات برای خروج هموطنان به مرزها به درستی انجام شود.