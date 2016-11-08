ضرورت تشکیل مدیریت یکپارچه بهینه سازی مصرف انرژی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رزاق محمدی ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان اظهار داشت: استان و شهر زنجان امروز نیازمند طرح جامع اطلس زیست محیطی است. برای انجام اقدامات موثر باید در این حوزه نقشه راه تدوین شود.

وی ضرورت توجه به حوزه محیط زیست و ارتقای بهره وری انرژی در زنجان را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از مولفه های مهمی که مردم با آن مواجه هستند مسائل زیست محیطی و انرژی است.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان بر ضرورت ترویج اخلاق زیست محیطی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید اطلاعات جامع و کاملی را در حوزه محیط زیست زنجان تهیه و مشخص کنیم کمبودها و ضعف ها در کدام بخش ها هستند.

محمدی با بیان اینکه باید در حوزه انرژی به بهینه سازی مصرف انرژی توجه ویژه صورت گیرد، افزود: مدیریت شهری زنجان باید در خصوص حمل و نقل سبز اهتمام جدی داشته باشد.

وی فعالیت برخی صنایع را موجب خسران به محیط زیست دانست و تاکید کرد: مدیریت زر و زور امروز موجب تهدید محیط زیست شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان به وضعیت برخی از پروژه های شاخص در شهر زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه های مهم شهری مورد توجه شهرداری باشد. وضعیت برخی از پروژه ها رضایت بخش نیست.

محمدی ضرورت توجه به ورودی شهرآرء، ورودی پونک، پل سیدالشهداء و فاز نخست بازگشایی زیبنیه غربی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این پروژه ها باید تا پایان سال به بهره برداری برسند و کارهای آن ها تکمیل شود.