به گزارش خبرنگار مهر، جافر وفایی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر خرم آباد در جلسه فوق العاده شورای شهر خرم آباد که با موضوع گزارش شهرداری درخصوص آبگرفتگی معابر شهر بر اثر وقوع سیلاب شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: از مسئولین اجرایی استان درخواست می شود بررسی دقیقی در رابطه با علت حادثه رخ داده درجریان سیلاب شب گذشته خرم آباد انجام داده و با شدت نسبت به هر دستگاهی که در این زمینه قصور کرده برخورد شده و آن ها را به اشد مجازات برسانند.

وی افزود: از برخی مسئولین اجرایی استان گلایه داریم چرا که با وجود مشخص نشدن مقصر حادثه برخی دستگاهها را مورد حمله قرار داده و شورا و شهرداری را سیبل قرار داده اند لذا باید ابتدا مقصر شناخته شده بعد از مسئول مربوطه خواسته شود که از سمت خود کنار رود.

این عضو شورای شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه هر مسئولی به عنوان مقصر شناخته شد باید از مردم عذرخواهی کند، عنوان کرد: هرچند به کار برخی دستگاههای خدمات شهری ایراداتی وارد است و ما نیز این موضوع را قبول داریم.

وفایی خرم آباد را آبستن حوادث پیش بینی نشده دانست و گفت: توان شهرداری در مقابله با این حوادث کم است و همه دستگاه های اجرایی استان باید به کمک آن بیایند.

وی با بیان اینکه توضیحات شهردار خرم آباد برای رفع معضلات شهری و تامین زیرساخت های در دست اقدام را کافی نمی دانیم، ادامه داد: لازم است به صورت ویژه حوادثی که در آینده دامان شهر را باز هم خواهد گرفت پیش بینی شوند.

این عضو شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه از شب گذشته در فضای مجازی هجمه های زیادی علیه شهردار و اعضاء شورای شهر صورت گرفت، عنوان کرد: از دستگاه های امنیتی استان درخواست می شود این موارد را کنترل کنند تا در این فضا هرکسی به اعضاء شورا تهمت نزند.

وفایی افزود: لازم است اعتبارات ویژه ای برای جلوگیری از وقوع حوادث در خرم آباد در نظر گرفته شود.