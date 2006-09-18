به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به سند ملي آموزش براي همه ، گفت: تلاش مي كنيم تمامي دانش آموزان را تا مقطع راهنمايي تحصيلي ، تحت پوشش آموزشي قرار دهيم تا هيچ كس از تحصيل محروم نشود.

سيد نصرت الله فاضلي در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان ، هزينه سرانه هر دانش آموز مازني را 520 هزار تومان عنوان كرد و افزود: در سال تحصيلي 86 - 85 ، براي جذب هر دانش آموز ، 300 هزار تومان اعتبار نياز است.

وي با اشاره به آمادگي مدارس براي شروع سال تحصيلي جديد ، گفت: براي اجراي برنامه مدرسه با نشاط ، يك ميليارد و 700 ميليون تومان ، به تعميرات اساسي مدارس اختصاص داده شد.

بر اساس اين گزارش ، معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران نيز در اين جلسه با اشاره به آموزه هاي ديني ، توجه به علم را مهم دانست و گفت: در وظايف ذاتي تعليم و تعلم هيچ يك از واجب التعليمان نبايد از مدرسه محروم بماند.

احمد رشيدي ، گسترش سواد ، افزايش فرصت يادگيري و بهبود كيفيت آن را از اهداف برنامه آموزش براي همه عنوان و تاكيد كرد: يك ميليون بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد كه سهم مازندران از اين تعداد 6 درصد است.