انتقال فرهنگ عاشورا و پیاده روی اربعین به جهان از طریق فضای مجازی

امیر خوراکیان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال با هماهنگی های صورت گرفته و برگزاری جلسات مختلف میان دستگاه های مختلف در پیاده روی اربعین علاوه بر توسعه عرصه های فنی در عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی نیز فعالیت های مختلفی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار است همزمان با آغاز پیاده روی اربعین عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی از طریق نهادهای مختلف شکل گیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه قرار است تشکل های مردمی نیز فعال شوند.

خوراکیان اضافه کرد: همزمان با راهپیمایی بزرگ اربعین علاقه مندان به این حوزه تلاش می کنند معارف مربوط به انقلاب امام حسین(ع)، نهضت عاشورا و پیام های حادثه عاشورا را برای جهانیان عرضه کنند.

وی عنوان کرد: همزمان با پیاده روی اربعین حرکتی ملی برای انتقال فرهنگ عاشورا به جهانیان در فضای مجازی شکل می گیرد تا از این طریق آگاهی بخشی بزرگی صورت گیرد.