کلید حل مسائل اجتماعی، نهادینه کردن اخلاق در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی در نشست خبری افزود: یکی از فلسفه‌های تشکیل سازمان بهزیستی انجام مسئولیت اجتماعی توسط یک سازمان دولتی است تا بتواند با توان نیروی انسانی، مشارکت افراد و سازمان ها در امر پیشگیری و مداخله به هنگام برای افرادی که فرصت برابر نداشته و در زندگی دچار چالش شده‌اند فعالیت کند.



وی ادامه داد: انسان ها، سازمان ها و کسانی که در یک اجتماع زندگی می کنند باید نسبت به مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی احساس تعهد و تکلیف کنند تا این کار از حالت فردگرایانه و سازمان محوری به یک نگاه جامع محوری تغییر نگرش پیدا کند.



رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم و نسبت به دیگران احساس مسئولیت نداشته باشیم به همین منظور بحث نشان مسئولیت اجتماعی با یاد شهید فیاض بخش بنیان گذار سازمان بهزیستی مطرح شد و قصد داریم در این رابطه به ترویج،جهت دادن و تغییر نگرش آحاد جامعه تلاش کنیم.



بند پی ادامه داد: در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی که ۲۴ آبان ماه در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار می شود در نظر داریم نسبت به مسئولیت اجتماعی و تغییر رویکرد همه سازمان ها و افراد تلاش کنیم.



رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در گذشته مسئولیت اجتماعی فقط به ۲ مقوله محیط زیست و حقوق شهروندی ختم می شد اما در حال حاضر بر روی ۷ مورد از جمله رهبری سازمانی، توسعه جامعه، حقوق بشر، حقوق نیروی کار، محیط زیست و اقدامات و عملیات های خیرخواهانه و رضایت مندی مستمر معطوف شده است.



بندپی در ادامه افزود: در همایش مسئولیت اجتماعی از تمام افراد، سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی که در این ۷محور فعالیت کرده اند دعوت شده است و به نفرات برتر به ترتیب لوح زرین، تندیس و لوح تقدیر اهداء می شود.



وی تأکید کرد: تا امروز مسئولیت اجتماعی را به صورت متفرق شاهد بودیم ولی تلاش داریم بتوانیم نسبت به سازماندهی این امر مهم نسبت به تاسیس یک دبیر خانه منسجم اقدام تا فعالیت‌ها رابه سمت تمام ابعاد مسئولیت اجتماعی هدایت کنیم.



رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: نگاه نوین به مسئولیت اجتماعی نگاهی اخلاق مدار است تا بتوانیم شفافیت، پاسخ گویی، رفتاری مبتنی بر پاسخ گویی و آگاهی را در جامعه گسترش دهیم که در این صورت بسیاری از ناهنجاری ها را شاهد نخواهیم بود که کلید اصلی اصلاح امور نهادینه کردن فرهنگ اخلاق مدار در جامعه است.



محسنی‌بندپی گفت: در همایش مسئولیت اجتماعی ۱۵۰ بنگاه اقتصادی فرم اولیه را پر کردند که ۴۴ بنگاه به مرحله داوری راه یافتند و بنگاه های برتر تا روز جمعه معرفی می شوند.

