توران میرهادی درگذشت

شهرام اقبال زاده یکی از اعضای شورای کتاب کودک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: میرهادی همه زندگی خود را وقف ادبیات کودک و نوجوان کرد او همه عمر و دارایی خود را بر سر شورای کتاب کودک فرهنگ نامه کوکان و نوجوانان و بالندگی ادبیات و فرهنگ این گروه سنی گذاشت.
به گفته این مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان؛ زندگی توران میرهادی عاشقانه، صادقانه و عالمانه بود. او به افلاطون می مانست روزی از افلاطون پرسیدند چرا به این و آن اجازه می دهی تا به تو بد بگویند افلاطون به آنها گفت من فضیلت خود را بالا می برم توران میرهادی هم ناملایمات را به جان خرید تا به یک شخصیت ماندگار در ادبیات و فرهنگ ما تبدیل شود.
میرهادی در روز ۲۷ شهریور ماه بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری و از طرف پزشک معالجش ملاقات ممنوع شده بود.
میرهادی در کلاسهای تربیت مربی کودک در شهرهای مشهد، تبریز، رشت و تهران درس میداد و با «اداره مطالعات و برنامههای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان کتابهای درسی» در زمینه آزمایش کتابهای درسی نو و تدوین کتابهای درسی و برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی همکاری داشته است.
از آثار او میتوان به: دو گفتار درباره کتابخانههای آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه، کتاب کار مربی کودک، برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان، جستجو در راهها و روشهای تربیت، تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، دو گفتار (کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه)، آنکه رفت و آنکه آمد اشاره کرد.
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