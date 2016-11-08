به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابراهیم متقی در همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ملی در دانشگاه تهران اظهار داشت: تفکر امروز در خصوص موضوع امنیت، امنیت را پدیده ای می داند که علاوه بر بعد فیزیکی دارای ابعاد ذهنی و نگرشی است و علم و پژوهش در تامین آن جایگاه مهمی دارد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به بعد اجتماعی امنیت گفت: در ادبیات امروز امنیت، رفاه اجتماعی، سبک زندگی و اوقات فراغت از عناصر مرتبط و تاثیر گذار تامین امنیت محسوب می شوند و شاخص های مرتبط با آنها به پیش بینی امنیت جامعه کمک می کند.

وی افزود: امنیت دامنه گستره ای دارد و تمامی موضوعات اجتماعی را در برمی گیرد و تامین آن نیازمند تدبر و بکارگیری عقل و خرد و انجام پژوهش است تا بتوان شرایط افزایش امنّیت و کاهش امنّیت را در برهه های مختلف زمانی پیش بینی کرد و برای آن برنامه ریزی کرد.

دبیر علمی همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ملی گفت: در شرایط امروز این موضوع بسیار اهمیت دارد که مدیران جامعه با علم و دانش تصمیم گیری کنند و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنّیتی تصمیم ها و اقدامات خود را در نظر گیرند.

متقی افزود: در محیط دانشگاهی نیز باید مدیران حراست با فضاهای دانشگاهی و مطالبات دانشجویی آشنا و دارای انعطاف لازم باشند و برای رفتار مطلوب در محیط دانشگاهی ضمن تشکیل اتاق های فکر از مشورت نخبگان برای استمرار امنیت موجود استفاده کنند.

وی با اشاره به ارسال ۹۵ مقاله علمی به علمی همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ملی اظهار امیدواری کرد با استمرار این همایش ها شاهد افزایش همبستگی نظام دانشگاهی و نظام سیاسی و ارتقای سطح امنیت کشور باشیم.

براساس این گزارش، از میان مقاله های رسیده به این همایش، ۴۱ مقاله علمی در نشست های تخصصی ارائه و از برگزیدگان همایش نیز تجلیل خواهد شد.